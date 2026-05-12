سراج العلوم کے طلباء کو دوسرے اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا: جموں کشمیر حکومت
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے دعویٰ کیا کہ تعلیمی ادارے کو بند کرنے میں منتخب حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔
Published : May 12, 2026 at 10:18 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے کہا کہ اس نے محکمہ تعلیم سے سراج العلوم کے طلباء کو دوسرے اسکولوں میں ایڈجسٹ کرنے کو کہا ہے۔ یہ پیش رفت انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت اسکول و کالج کو بند کرنے کے ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ اگرچہ منتخب حکومت کا تعلیمی ادارے کو بند کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے، تاہم انہوں نے افسران سے کہا ہے کہ وہ وہاں کے طلباء کو جہاں بھی ممکن ہو ایڈجسٹ کریں۔ ایتو نے آج شوپیاں میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "سراج العلوم کو محکمہ داخلہ نے بند کیا ہے۔ اس میں منتخب حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس نے (اس کی بندش کے لیے) کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ جہاں تک طلباء کا تعلق ہے، میں نے (تعلیم) محکمہ کو ہدایت دی ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو انہیں ایڈجسٹ کیا جائے،" ایتو نے آج شوپیاں میں نامہ نگاروں کو بتایا۔
جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے مطابق محکمہ داخلہ مرکز کے زیر انتظام خطے کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیار میں ہے۔ ضلع شوپیاں کے ہلو گاؤں میں واقع سراج العلوم، جہاں پہلی سے بارہویں جماعت اور گریجویشن تک 800 سے زائد طلباء کا داخلہ ہوا تھا، کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت کالعدم مذہبی تنظیم جماعت اسلامی کے ساتھ روابط کے الزام میں بند کر دیا۔ تاہم سراج العلوم کے چیئرمین محمد شفیع لون نے جماعت اسلامی سے تعلق کے الزامات کی تردید کی۔
گزشتہ ہفتے سکول کے طلباء اور والدین نے شوپیاں میں ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ طلباء کے والدین نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ڈی سی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں جگہ دی جائے گی۔