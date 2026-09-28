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برینگی نالہ میں پھر ایک بار سنک ہول: پانی غائب، مچھلیاں متاثر، لوگ پریشان
کوکرناگ کے برینگی نالہ میں دوبارہ سنک ہول نمودار ہونے کے بعد ماہرین نے لوگوں سے محتاط رہنے کی تلقین کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 28, 2026 at 6:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کوکرناگ علاقے کے برینگی نالہ میں ایک بار پھر "سنک ہول" نمودار ہونے سے مقامی آبادی میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ برینگی نالہ میں اس نوعیت کا واقعہ اس سے قبل بھی پیش آچکا ہے، جب نالے کا پانی اچانک ایک گڑھے میں چلا گیا تھا۔
11 فروری 2022 کو کوکرناگ کے واندیولگام علاقے میں برینگی نالہ کے بیچوں بیچ ایک بڑا سنک ہول نمودار ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں نالے کا تقریباً پورا پانی زیر زمین چلا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات بھی متاثر ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد ماہرین نے پانی کے زیرِ زمین راستے کا سراغ لگانے کے لیے ایک خصوصی تحقیقی مطالعہ کیا۔ اس مطالعے سے معلوم ہوا کہ سنک ہول میں داخل ہونے والے پانی کا بڑا حصہ تقریباً 16 کلومیٹر دور اچھہ بل کے چشموں میں دوبارہ نمودار ہوا۔
ماہرین کے مطابق برینگی نالہ کا یہ علاقہ چونے کے پتھر پر مشتمل ایسی ارضیاتی ساخت کا حامل ہے جسے کارسٹ زمینی ساخت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے علاقوں میں زیر زمین پانی چٹانوں کے اندر موجود دراڑوں کو وسیع کرتے ہوئے وقت کے ساتھ غار نما راستے اور خالی جگہیں (گڑھے) پیدا کرسکتا ہے۔ اگر ان زیر زمین خالی جگہوں کی چھت کمزور ہوجائے تو زمین کا ایک حصہ اچانک دھنس سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سنک ہول وجود میں آتا ہے۔
مقامی افراد کے مطابق 2022 کے واقعے اور حالیہ واقعے سے قبل بھی کوکرناگ کے علاقے میں اسی نوعیت کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ مقامی طور پر دستیاب معلومات کے مطابق تقریباً 1995 کے آس پاس بھی ایک سنک ہول نمودار ہوا تھا، جس کے بعد نالے کا پانی زیرِ زمین چلا گیا اور بعد ازاں اچھہ بل کے چشموں میں اس کے دوبارہ ظاہر ہونے کی بات سامنے آئی تھی۔
آج 2026 میں برینگی نالہ میں گوئی ہارڈ کے مقام پر دوبارہ سنک ہول نمودار ہونے سے علاقے کی منفرد ارضیاتی ساخت اور زیر زمین پانی کے نظام پر ایک مرتبہ پھر توجہ مرکوز ہوگئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات کو صرف نالے کے پانی کے اچانک غائب ہونے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ پورے کارسٹ نظام، زیر زمین غاروں، پانی کے راستوں اور ممکنہ خطرناک مقامات کا سائنسی جائزہ لینا ضروری ہے۔
سال2022 کے واقعے کے بعد ہونے والی سائنسی تحقیق میں بھی علاقے میں سنک ہول بننے کے امکانات اور اس سے وابستہ خطرات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ موجودہ واقعے کے بعد یہ جاننا اہم ہوگا کہ 2022 کے واقعے کے بعد علاقے کا کوئی جامع ارضیاتی یا زیر زمین آبی جائزہ لیا گیا یا نہیں، اور مستقبل میں ایسے واقعات سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مستقل اقدامات کیے گئے یا نہیں۔
موجودہ "سنک ہول" کے تناظر میں ماہرین اور متعلقہ محکموں کے لیے اس مقام کا تفصیلی معائنہ، سنک ہول کی گہرائی اور وسعت کا تعین، پانی کے زیر زمین راستے کا جائزہ اور علاقے میں ایسے ممکنہ مقامات کی نشاندہی اہم اقدامات ہو سکتے ہیں جہاں مستقبل میں زمین دھنسنے یا پانی کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی کا خطرہ موجود ہو۔
برینگی نالہ میں بار بار سنک ہول کا نمودار ہونا کوکرناگ کے زیر زمین آبی اور ارضیاتی نظام کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس خطے کے کارسٹ نظام کے جامع سائنسی مطالعے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
ماہرین کی راے
فلڈ اینڈ اریگیشن محکمہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر سریر احمد وانی نے کہا کہ سنک ہول کا پتہ چلتے ہی کارروائی شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سنک ہول کی گہرائی 14 فٹ اور چوڑائی 8 فٹ ہے لہذا 2022 سنک ہول کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا نہیں ہے اسلئے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے "البتہ لوگوں کو برنگی میں جانے سے احتیاط کرنا چاہئے "۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ پوری طرح سے متحرک ہے اور سنک ہول کی بھرائی کی گئی ہے اور اس پر محکمہ کا عملہ پوری طرح نظر بنائے رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماہرین کی ایک ٹیم علاقہ میں روانہ ہوگی اور سنک ہول ہونے کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ وانی نے مزید کہا کہ سنک ہول کے اندر رنگ ڈالا گیا ہے تاکہ سنک ہول کا پانی کہاں سے نمودار ہوگا اس کا پتہ لگایا جا سکے۔
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