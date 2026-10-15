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جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں میں شامل ہوگی پنجابی، حکومت نے آئندہ بجٹ اجلاس میں بل پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی، سکھ برادری کا احتجاج ختم
عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے ملنے والی یقین دہانیوں کے بعد، جموں میں سکھ برادری نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 15, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:51 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کی سکھ برادری نے ایک اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہیں جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے تحریری یقین دہانی ملی ہے کہ پنجابی زبان کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کی سرکاری زبانوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔
سرینگر میں ایک سرکاری کمیٹی کے ساتھ ملاقات کے بعد، جموں سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری کے رہنماؤں نے بتایا کہ عمر عبداللہ کی حکومت، جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران ایک ایسا بل پیش کرنے پر رضامند ہو گئی ہے جس کے ذریعے یونین ٹیریٹری میں پنجابی کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔
اس پیش رفت کے ساتھ ہی، جموں و کشمیر میں سکھ برادری کا وہ احتجاج ختم ہو گیا ہے جو گزشتہ دو ہفتوں سے جاری تھا۔ یہ احتجاج جموں میں توی پل پر مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے کے قریب کیا جا رہا تھا، جس میں روزانہ سینکڑوں افراد شریک ہو رہے تھے۔
اس احتجاج کی قیادت سکھ رہنما اور کانگریس کے رکن ترنجیت سنگھ ٹونی کر رہے تھے، جو ہر روز جائے احتجاج پر موجود رہتے تھے۔ انہوں نے سردار منجیت سنگھ کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے سرینگر میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور دیگر حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے حکومت سے تحریری یقین دہانی حاصل کی کہ جموں و کشمیر کی سرکاری زبانوں میں پنجابی کو شامل کرنے کے لیے قانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، ترنجیت سنگھ ٹونی نے ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے پر عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
ٹونی نے کہا، "میں سردار منجیت سنگھ اور کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جموں و کشمیر میں سکھ برادری کے مطالبات کو مؤثر طریقے سے پیش کیا اور یہ تحریری یقین دہانی حاصل کی۔ میں وزیر اعلیٰ، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور رکن پارلیمنٹ شمی اوبرائے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سکھ برادری کے خدشات کو سمجھا۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں جموں کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان ڈوگری یا پنجابی کا استعمال کریں اور اسے اگلی نسل تک پہنچائیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ، ہم نے یہ لڑائی لڑی اور جیتی ہے، اب یہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پنجابی زبان کو آگے بڑھائے۔"
اس سے قبل، سرینگر سے واپسی پر، سردار منجیت سنگھ نے وزیر اعلیٰ کے مشیر کی زیرِ قیادت ایک سرکاری کمیٹی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیلات بتائیں۔ اس ملاقات میں شمی اوبرائے بھی موجود تھے۔ سکھ برادری (سکھ سنگت) کو بریفنگ دیتے ہوئے منجیت سنگھ نے کہا، "ہمیں ابتدا میں زبانی طور پر بتایا گیا تھا کہ یہ بل آئندہ بجٹ اجلاس کے دوران قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا؛ تاہم، ہم نے تحریری یقین دہانی حاصل کرنے پر زور دیا۔ طویل بات چیت کے بعد، سرکاری کمیٹی راضی ہو گئی، اور ہم نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی۔"
14 روزہ احتجاج کے دوران، ہر عمر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس مظاہرے کو جموں بھر کی مختلف گوردوارہ کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ متعدد افراد، قانون ساز اسمبلی کے اراکین (ایم ایل ایز) اور دیگر برادریوں کے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہوئی۔
سکھ برادری نے احتجاجی مقام کے قریب واقع ایک مسجد کی انتظامی کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مظاہرین بشمول خواتین کے لیے مسجد کے بیت الخلاء کی سہولیات کھول دیں اور دیگر کئی طریقوں سے مدد فراہم کی۔ اسی طرح، مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے کے قریب واقع ایک مندر کی انتظامی کمیٹی نے بھی ضروری تعاون فراہم کیا۔
پنجابی زبان مہاراجہ رنجیت سنگھ (1819–1846) کے دورِ حکومت میں جموں و کشمیر پہنچی۔ مزید برآں، پڑوسی غیر منقسم پنجاب نے جموں کے میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا، جہاں اس زبان نے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔
تحریری یقین دہانی ملنے کے بعد، سکھ برادری نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ اب سب کی نظریں آئندہ بجٹ اجلاس پر ہیں، جب عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کی جانب سے یہ بل پیش کیے جانے کی توقع ہے۔
ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ خالد حسین کے پنجابی زبان سے متعلق خیالات
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، خالد حسین نے بتایا کہ 1941 میں جموں و کشمیر کی تقریباً 75 فیصد آبادی پنجابی بولتی تھی، جبکہ باقی لوگ کشمیری بولنے والے تھے۔
انہوں نے کہا، "پنجابی زبان ان علاقوں میں بولی جاتی تھی جو آج پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب اور جموں و کشمیر پر مشتمل ہیں۔ ڈوگری، گوجری اور پہاڑی جیسی زبانیں درحقیقت پنجابی ہی کی مختلف بولیاں یا شاخیں ہیں۔ صرف جموں شہر میں سکھ آبادی کے علاوہ ڈیڑھ لاکھسے زیادہ لوگ پنجابی بولتے ہیں۔"
سابق بیوروکریٹ نے سکھوں میں پائی جانے والی اس رجحان پر تنقید کی جس کے تحت وہ پنجابی زبان کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے نشاندہی کی کہ زبانیں مذہب کی حدود سے بالاتر ہوتی ہیں۔
حسین نے کہا، "دیگر لوگوں نے پنجابی کو سرکاری زبان بنانے کے مطالبے میں سکھوں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ سکھ اس مسئلے کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ کیا وہ واقعی پنجاب میں موجود 13 کروڑ پنجابی بولنے والوں یا غیر سکھ پنجابی بولنے والوں کی لاکھوں کی تعداد کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اگر گوجری اور پہاڑی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جائے، تو یہ ایک مثبت قدم ہوگا۔"
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