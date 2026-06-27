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ترال میں منشیات کے خلاف سکھ مائناریٹی ایسوی ایشن اور پولیس کی مشترکہ پد یاترا
ایسوسی ایشن کے ملازمین اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے ریلی میں حصہ لیا اور منشیات کے خلاف نعرے بلند کیے۔
Published : June 27, 2026 at 5:31 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) آل سکھ مائنارٹی ایمپلائیز ایسوسی ایشن نے جموں و کشمیر پولیس کے اشتراک سے ترال میں نشہ مُکت بھارت ابھیان کے تحت ایک بیداری ریلی کا انعقاد کیا جس کا مقصد منشیات کے خلاف عوام میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحییٰ نقاش نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
ایسوسی ایشن کے ملازمین اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے ریلی میں حصہ لیا اور منشیات کے خلاف نعرے بلند کیے جبکہ طلباء نے ہاتھوں میں بینرس اٹھا رکھے تھے جن میں منشیات مخالف نعرے درج تھے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریلی میں شامل ایک فرد نے کہا کہ یہ ریلی نشہ مُکت بھارت ابھیان کا حصہ ہے، جس کا مقصد خاص طور پر نوجوانوں کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا ہے۔
انہوں نے منشیات کے استعمال کے سماجی، اخلاقی اور صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ نشے سے دور رہیں اور اپنے روشن مستقبل کی تعمیر پر توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نشہ نہ صرف انسان کو مالی طور کمزور کرتا ہے بلکہ جسمانی اور سماجی سطح پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اس موقع پر کہا گیا کہ ایل جی منوج سنھا کی جانب سے انسداد منشیات کے حوالے سے جو مہم شروع کی گئی ہے اس کے بہتر نتایج سماج میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ہمیں مل جل کر منشیات کے خلاف مہم کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا سماج منشیات سے پاک ہو۔
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