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سکھ برادری نے کھو صاحب (سکھ ناگ) کی ترقی کے لیے 6.38 کروڑ روپے کی منظوری کا خیرمقدم کیا
قابلِ ذکر ہے کہ 17 اپریل کو اس مسئلےسے متعلق ای ٹی وی بھارت پر خبر نشر ہونے کے بعد اس منصوبے کو منظوری ملی۔
Published : July 30, 2026 at 8:53 PM IST
پلوامہ: (عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے اضلاع پلوامہ اور شوپیان کی سرحد پر گھنے جنگلات کے درمیان واقع سکھ برادری کے مذہبی مقام کھو صاحب (سکھ ناگ) کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے 6 کروڑ 38 لاکھ روپے کی منظوری کا سکھ برادری نے خیرمقدم کرتے ہوئے اسے اپنا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے سے تعبیر کیا ہے۔
کھو صاحب ایک تاریخی مقام ہے جہاں ہر سال ملک و بیرونِ ملک سے ہزاروں عقیدت مند حاضری دے کر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں ۔ تاہم مناسب سڑک، بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث زائرین کو برسوں سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے اس مقدس مقام کی ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر اس حوالے سے کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے 6 کروڑ 38 لاکھ روپے کی منظوری ایک اہم اور خوش آئند قدم ہے، جس سے مذہبی مقام پر بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور زائرین کو خاطر خواہ سہولتیں فراہم ہوں گی۔
کھو صاحب، جسے سکھ ناگ بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی چشمہ ہے جس کا تعلق گرو کھو صاحب اور مغل بادشاہ جہانگیر سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ مقام کشمیر کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔
ادھر ضلع پلوامہ کے شادیمارگ میں واقع گردوارہ چھٹی پادشاہی بھی سکھ برادری کا نہایت مقدس مذہبی مقام ہے، جو چھٹے سکھ گرو گرو ہرگوبند سنگھ جی کی 1616ء میں کشمیر آمد کی یادگار ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے عقیدت مند پہلے گردوارہ چھٹی پادشاہی میں حاضری دیتے ہیں اور بعد ازاں کھو صاحب کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔
سکھ برادری کے ارکان نے کہا کہ اگرچہ مذہبی مقام کی ترقی کے لیے فنڈز کی منظوری خوش آئند ہے، تاہم کھو صاحب تک بہتر سڑک رابطہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ زائرین کو آج بھی کئی کلومیٹر دشوار گزار راستہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ترقیاتی منصوبے کے ساتھ ساتھ سڑک کی تعمیر کو بھی ترجیح دی جائے تاکہ عقیدت مندوں کو مستقل بنیادوں پر بہتر سہولتیں میسر آ سکیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ 17 اپریل کو اس مسئلے سے متعلق ای ٹی وی بھارت پر خبر نشر ہونے کے بعد اس منصوبے کو منظوری ملی، جسے سکھ برادری نے اپنے دیرینہ مطالبے کی تکمیل قرار دیتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔