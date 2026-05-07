ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں منشیات مخالف ابھیان کے لیے دستخطی مہم کا آغاز
مقررین نے منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عوام بالخصوص نوجوانوں سےاس ناسور کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونےکی اپیل کی۔
Published : May 7, 2026 at 10:48 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) نشہ مکت ابھیان کے تحت کشمیر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آج ڈرگ ڈی ایڈکیشن سینٹر بجونی ترال کی جانب سے بس اسٹینڈ ترال میں منشیات کے خلاف ایک دستخطی مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں ایم ایل اے ترال رفیق احمد نایک، اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش، ایس ایچ او ترال تجمل السلام سمیت مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر مقررین نے منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عوام بالخصوص نوجوانوں سے اس ناسور کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کیلئے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اے ڈی سی تر ال ساجد یحییٰ نقاش نے سماج میں منشیات کو دور رکھنے پر روشنی ڈالی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنائیں۔افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بتایا کہ وہ ذاتی طور ایل جی منوج سنھا کی نشہ مکت ابھیان کے کو ایک بہترین پہل قرار دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں جبکہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔
یہ بھی پڑھیں: منشیات کے 10 ہزار سے زائد مقدمات زیر التوا، رواں برس 542 این ڈی پی ایس کیسز درج
یہ بھی پڑھیں: اننت ناگ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کولگام میں منشیات فروش کا 80 لاکھ کا مکان