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’سدھرا انہدامی کاروائی غیرقانونی تھی! افسران کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ ایل جی کو پیش‘: جاوید رانا
بلڈوزروں کی مدد سے عارضی جھونپڑیوں کو گرائے جانے کے بعد تقریباً 40 خانہ بدوش گجر اور بکروال خاندان کھلے آسمان تلے آ گئے تھے۔
Published : October 23, 2026 at 3:47 PM IST
سری نگر: جموں کے علاقے سدھرا میں تجاوزات کے خلاف مہم کے نتیجے میں جموں و کشمیر میں پیدا ہونے والے سیاسی طوفان کے چھ ماہ بعد، انکوائری رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ گجر اور بکروال آبادی کے خلاف مسماری مہم چلانے والے سرکاری افسران نے "قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا" تھا۔ وزیر برائے جنگلات و قبائلی امور جاوید رانا، جنہوں نے اس واقعے پر دو تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دی تھیں، نے بتایا کہ انہیں انکوائری رپورٹ موصول ہو چکی ہے جس میں اس مہم کے دوران "کچھ خامیوں" کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جموں میں تقریباً 40 گجر اور بکروال خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔
رانا نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایاکہ "میں نے رپورٹ وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کر دی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں کچھ خامیاں پائی گئی ہیں اور ان مسماریوں میں قانونی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔" رانا نے کہا کہ حکومت نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ان افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے ضابطے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہاکہ "دوہرے اختیارات کے نظام کی وجہ سے کچھ معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ملوث افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے رپورٹ ایل جی کو پیش کی ہے۔"
رواں سال 19 مئی کو جموں ضلع کے انتظامی حکام نے جموں شہر کے نواحی علاقے سدھرا کے رائقہ بانڈی میں تجاوزات کے خلاف مسماری کی ایک بڑی مہم چلائی تھی۔ بلڈوزروں کی مدد سے عارضی جھونپڑیوں کو گرائے جانے کے بعد تقریباً 40 خانہ بدوش گجر اور بکروال خاندان کھلے آسمان تلے آ گئے تھے۔ اس مسماری کے بعد جموں و کشمیر میں حکمراں جماعت سے لے کر اپوزیشن جماعتوں اور قبائلی کارکنوں نے شدید مذمت کی تھی، البتہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس پر خاموشی اختیار کی۔
وزیرِ جنگلات کی جانب سے اس واقعے کی جانچ کے لیے دو کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں۔ ایک کمیٹی کی سربراہی ڈائریکٹر ٹرائبل افیئرز ڈیپارٹمنٹ ممتاز علی کو سونپی گئی تھی، جس کا مقصد مسماری کے دوران 'فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006' کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر کے سات دنوں کے اندر رپورٹ پیش کرنا تھا۔ دوسری کمیٹی سینئر افسر راجندر سنگھ تارا کی سربراہی میں تشکیل دی گئی تھی، جس میں ایڈیشنل کمشنر ریونیو (اے سی آر) جموں اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر (ڈی ایف او) جموں بطور ارکان شامل تھے۔
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اس کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر حقائق پر مبنی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ رائقہ بانڈی کے اپنے دورے کے دوران جاوید رانا نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ مسماری کی اس کارروائی کے دوران فارسٹ رائٹس ایکٹ کی "کھلم کھلا خلاف ورزی" کی گئی تھی۔