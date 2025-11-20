ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر ٹائمز کے دفتر پر ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کا چھاپہ

جموں کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (SIA) نے جمعرات کو جموں میں کشمیر ٹائمز کے دفتر پر چھاپہ مارا۔

کشمیر ٹائمز کے دفتر پر ایس آئی اے کا چھاپہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 20, 2025 at 12:02 PM IST

جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (SIA) نے جمعرات کو جموں میں کشمیر ٹائمز کے دفتر پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ایس آئی اے نے ان الزامات کے سلسلے میں کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بھسین کو نامزد کرتے ہوئے ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کی ہے۔

قبل ازیں آج صبح ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) جموں نے جمعرات کو جموں کے ریذیڈنسی روڈ پر واقع کشمیر ٹائمز (اخبار) کے دفتر کی تلاشی لی، اس پیشرفت سے واقف اہلکاروں نے بتایا۔

کئی گھنٹوں تک لی گئی تلاشی

ذرائع نے نیوز ایجنسی کشمیر ڈاٹ کام (کے ڈی سی) کو بتایا کہ ایس آئی اے اہلکاروں کی ایک ٹیم صبح کے وقت دفتر پہنچی اور کئی گھنٹوں تک تلاشی لی۔ مبینہ طور پر یہ تلاشیاں جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئیں، حالانکہ حکام نے فوری طور پر مخصوص کیس یا انکوائری کی نوعیت کا انکشاف نہیں کیا۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ ٹیم نے تلاشی کے حصے کے طور پر دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات کی جانچ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ "افسران کافی وقت تک اندر رہے اور دفتر کے متعدد حصوں کو چیک کیا"۔

حکام نے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ایس آئی اے کے ایک سینئر اہلکار سے رابطہ کرنے پر کہا گیا کہ "طریقۂ کار مکمل ہونے کے بعد تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔" افسر نے خبر رساں ایجنسی کی تصدیق کی کہ UAPA کی دفعہ 13 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 02 آف 2025 کے سلسلے میں تلاشی لی جا رہی ہے۔

کشمیر ٹائمز، جموں و کشمیر کے انگریزی زبان کے قدیم ترین اخبارات میں سے ایک ہے۔ ضبط شدہ مواد کے بارے میں اگر اہلکاروں کی جانب سے کچھ بتایا گیا تو مزید تفصیلات آئے گی اور تحقیقات میں اگلے اقدامات کا انتظار ہے۔

خبر اپڈیٹ کی جارہی ہے۔۔۔۔

مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔۔۔

