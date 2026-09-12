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سرحد پار دہشت گردی کی سازش کا معاملہ، پونچھ اور ادھم پور میں ایس آئی کے کے چھاپے
سرحد پار دہشت گردی کی سازش کے مقدمے میں SIA کی جانب سے پونچھ اور ادھم پور کے پانچ مقامات پر چھاپے مارے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 2:34 PM IST
جموں: ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسٹیٹ انویسٹی گیشن ایجنسی (ایس آئی اے) نے ہفتے کے روز جموں و کشمیر کے پونچھ اور ادھم پور اضلاع میں پانچ مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ یہ کارروائی علیحدگی پسند نظریات کو فروغ دینے اور آن لائن و آف لائن ذرائع ابلاغ کے ذریعے افراد کو انتہا پسندی کی طرف راغب کرنے کے الزامات کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی۔
عہدیدار نے بتایا کہ یہ چھاپے پونچھ کے منڈی اور سرنکوٹ علاقوں اور ادھم پور کے رام نگر علاقے میں مارے گئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ افراد مبینہ طور پر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اس پار موجود مشتبہ افراد کے رابطے میں تھے۔
عہدیدار نے بتایا کہ تلاشی کا عمل صبح شروع ہوا اور فی الحال جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چھاپوں کا مقصد جاری تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے اہم مواد اور شواہد اکٹھا کرنا اور ان کی تصدیق کرنا ہے۔
واضح رہے سرحد پار دہشت گردی سے متعلق جموں کشمیر پولیس نے بھی کئی سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں جموں و کشمیر کے متعدد مقامات پر پاکستان میں مقیم دہشت گردوں اور ان کے حمایتیوں کی جائیدادیں قرق کی گئی ہیں۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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