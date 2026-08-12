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ایس آئی اے کشمیر کی 1990 کے دوہرے قتل کیس کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے 9 مقامات پر چھاپے
SIA کشمیر کی یہ کاروائی کشمیری پنڈت شاعر سروانند کول پریمی اور ان کے 27 سالہ بیٹے کے قتل کے سلسلے میں کی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:58 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): اننت ناگ ضلع میں درج 1990 کے دوہرے قتل کے ایک پرانے مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی، اسٹیٹ انوسٹگیٹنگ ایجنسی (ایس آئی اے ) کشمیر نے بدھ کے روز جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں 9 مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔
حکام کے مطابق یہ کارروائیاں ایف آئی آر نمبر 45/1990 کے سلسلے میں کی گئیں، جو پولیس اسٹیشن ڈورو میں درج ہے۔ مقدمہ 1990 میں ڈورو علاقے میں دو افراد کے قتل سے متعلق ہے اور اس وقت اس کی تحقیقات ایس آئی اے کشمیر کر رہی ہے۔
Jammu, Jammu & Kashmir: The State Investigation Agency (SIA) is conducting raids in connection with the 1990 killings of Kashmiri Pandit poet Sarvanand Koul Premi and his 27-year-old son in Anantnag. Both were abducted from their home on April 29, 1990, and found dead on May 1,… pic.twitter.com/v1F6VbGjI1— IANS (@ians_india) August 12, 2026
ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے ) اننت ناگ میں 1990 میں کشمیری پنڈت شاعر سروانند کول پریمی اور ان کے 27 سالہ بیٹے کے قتل کے سلسلے میں چھاپے مار رہی ہے۔ دونوں کو 29 اپریل 1990 کو ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور وہ یکم مئی 1990 کو مردہ پائے گئے تھے۔ 1990 کی دہائی کے دوران کشمیر میں اقلیتوں کے قتل سے منسلک کیسوں کی دوبارہ تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کی ہدایات کے بعد کیس کو دوبارہ کھولا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایس آئی اے کی ٹیموں نے مشتبہ افراد کی رہائش گاہوں سمیت ان مقامات پر تلاشی لی، جن کے بارے میں تفتیشی ایجنسی کو شبہ ہے کہ وہ اس مقدمے سے کسی نہ کسی طور پر منسلک ہیں۔ تلاشی کارروائی کا مقصد اہم دستاویزات، شواہد اور دیگر متعلقہ مواد جمع کرنا تھا، جو تفتیش میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا ایک اہم مقصد اس وقت کے واقعات کی کڑیاں جوڑنا، مبینہ طور پر ملوث افراد کی شناخت اور سراغ لگانا اور 1990 میں پیش آنے والے قتلوں کے واقعات کی مکمل ترتیب سامنے لانا ہے۔
ایس آئی اے کشمیر گزشتہ کئی برسوں سے 1990 کی دہائی کے دوران درج کیے گئے متعدد زیرِ التوا عسکریت پسندی سے متعلق مقدمات کی دوبارہ تحقیقات کر رہی ہے۔ ایجنسی کی جانب سے پرانے مقدمات کو دوبارہ کھول کر شواہد کا جائزہ لینے اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کی کوششیں تیز کی گئی ہیں۔
حکام کے مطابق بدھ کی تازہ تلاشی کارروائی بھی اسی جاری تفتیش کا حصہ ہے۔ تاہم، تلاشی کے دوران کسی گرفتاری یا اہم برآمدگی کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
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