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بیروہ میں ایس آئی اے کا چھاپہ، یو اے پی اے کیس کے سلسلے میں رہائش گاہ کی تلاشی
یہ کارروائی پولیس اسٹیشن جے آئی سی ایس آئی اے جموں میں درج ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت کی گئی۔
Published : June 25, 2026 at 1:11 PM IST
بیروہ، جموں وکشمیر (محمد عارف وانی): ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے جمعرات کو وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے علاقے بیروہ میں ایک رہائشی مکان میں تلاشی کارروائی انجام دی۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت درج ایک مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی۔
ذرائع کے مطابق ایس آئی اے جموں کی ایک ٹیم، جس کی قیادت انسپکٹر انیل شرما کر رہے تھے، بیروہ پہنچی اور چیوڈارہ کے میر محلہ کے رہائشی نذیر احمد میر ولد عبدالرحمٰن میر کے مکان کی تلاشی لی۔
The State Investigation Agency (SIA) on Thursday conducted a search operation at a residence in the Beerwah area of central Kashmir's Budgam district in connection with an ongoing investigation under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Sources told, that an SIA Jammu… pic.twitter.com/mAr1pNMoIC— IANS (@ians_india) June 25, 2026
ذرائع نے بتایا کہ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن جے آئی سی ایس آئی اے جموں میں درج ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت کی جا رہی ہے، جس میں یو اے پی اے کی دفعات 13، 18، 18-بی، 38 اور 39 شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اسٹیشن بیروہ کی ایک ٹیم بھی ایس آئی اے اہلکاروں کے ہمراہ موجود ہے اور کارروائی کے دوران ضروری معاونت فراہم کر رہی ہے۔
آخری اطلاعات موصول ہونے تک تلاشی کارروائی جاری تھی۔ حکام نے ابھی تک کارروائی کے نتائج یا تلاش کیے جانے والے شواہد کی نوعیت کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔
اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔