ڈاکٹرز ٹیرر ماڈیول کیس میں ایس آئی اے نے 10 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کی
چارج شیٹ کے مطابق ڈاکٹرز سمیت دس ملزمان پر مشتمل خفیہ ماڈیول شدت پسندی، بھرتی اور دھماکہ خیز منصوبہ بندی کی تیار کر رہا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 8:10 PM IST
سرینگر: اسٹیٹ انویسٹی گیشن ایجنسی (ایس آئی اے) کشمیر، نے بدنام "ڈاکٹرز ٹیرر ماڈیول" (Doctors Terror Module ) کیس میں دس ملزمان کے خلاف کورٹ میں چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ یہ کیس پولیس اسٹیشن نوگام سرینگر میں درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ اور گزشتہ برس سرینگر کے نوگام علاقے میں پوسٹرز کی برآمدگی کے سلسلہ میں شروع کی گئی تحقیقات کے دوران اس نیٹ ورک کا سراغ ملا تھا اور دہلی کے لال قلعہ کار بم دھماکہ کے علاوہ پولیس اسٹیشن نوگام میں ہوا دھماکہ بھی اسی کیس کے ساتھ منسلک ہے۔
ایس آئی اے کے مطابق یہ معاملہ 19 اکتوبر 2025 کے اس واقعے سے جڑا ہے، جب نوگام علاقے میں کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد کے نام پر اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے، جن کا مقصد عوام میں خوف پھیلانا اور امن و امان کو متاثر کرنا تھا۔ پوسٹرز کی برآمدگی کے فوراً بعد ہی پولیس متحرک ہوئی اور تحقیقات شروع کی گئی جس دوران انکشاف ہوا کہ یہ صرف پوسٹر مہم نہیں بلکہ ایک منظم دہشت گرد سازش کا حصہ تھی، جس کا مقصد کالعدم تنظیم 'انصار غزوۃ الہند' کو دوبارہ فعال کرنا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک خفیہ نیٹ ورک قائم کیا تھا، جو شدت پسندی، بھرتی عمل اور ملک بھر میں دہشت گرد حملوں کی تیاری کر رہا تھا۔
ایس آئی اے کے مطابق ملزمان نے جان بوجھ کر جیش محمد کا نام استعمال کیا تاکہ سکیورٹی ایجنسیز کو گمراہ کیا جا سکے، جبکہ اصل مقصد کسی اور تنظیم کو مضبوط کرنا تھا۔
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ اس ماڈیول میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، بشمول ڈاکٹرز بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے علم اور ادارہ جاتی وسائل کا غلط استعمال کیا اور ملزمان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے انتہا پسندانہ مواد پھیلا رہے تھے اور دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کے تجربات بھی کر رہے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: