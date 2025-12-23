ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹرا پہنچتے ہی یاترا رجسٹریشن لازمی، شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے تفصیلات جاری کیں
یاترا رجسٹریشن کے دوران یاتری کی تصویر لی جاتی ہے اور ضروری معلومات درج کرکے آر ایف آئی ڈی یاترا ایکسیس کارڈ جاری کیاجاتا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 4:45 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر یاترا رجسٹریشن کی تفصیلی جانکاری شائع کی اس جانکاری میں کہا گیا ہیں کہ کٹرا پہنچتے ہی سب سے اہم مرحلہ یاترا رجسٹریشن ہے۔ یہ رجسٹریشن بس اسٹینڈ کٹرا کے قریب قائم یاتری رجسٹریشن کاؤنٹر (وائی آر سی) پر کی جاتی ہے، جبکہ آن لائن رجسٹریشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔
شرائن بورڈ کے مطابق، بغیر کسی استثنا کے تمام یاتریوں کے لیے یاترا رجسٹریشن لازمی ہے۔ رجسٹریشن کا یہ عمل شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر انتظام انجام دیا جاتا ہے جو اس مقصد کے لیے واحد قانونی اور مجاز ادارہ ہے۔ کسی بھی سرکاری یا نجی تنظیم کو یاترا رجسٹریشن جاری کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل مکمل طور پر مفت اور کمپیوٹرائزڈ ہے۔
یاترا رجسٹریشن کے دوران ہر یاتری کی موقع پر تصویر لی جاتی ہے، بنیادی معلومات درج کی جاتی ہیں اور اس کے بعد آر ایف آئی ڈی یاترا ایکسیس کارڈ جاری کیا جاتا ہے، جو مقدس بھون کی یاترا کے لیے دستاویزی اجازت نامہ ہوتا ہے۔ یاتری کو یہ کارڈ جاری ہونے کے بعد چھ گھنٹوں کے اندر بانگنگا میں واقع پہلے چیک پوسٹ کو عبور کرنا لازمی ہے، بصورت دیگر کارڈ ضبط کر لیا جاتا ہے اور یاتری کو دوبارہ نیا کارڈ حاصل کرنا پڑتا ہے۔
شرائن بورڈ نے خبردار کیا ہے کہ بغیر آر ایف آئی ڈی یاترا ایکسیس کارڈ کے سفر کرنے والے یاتریوں کو بانگنگا چیک پوسٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر کسی نایاب صورت میں کوئی یاتری راستے میں یا بھون پر بغیر کارڈ کے پایا گیا تو نہ صرف اسے واپس لوٹایا جائے گا بلکہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ہر یاتری کے لیے الگ آر ایف آئی ڈی کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔
انتظار کے وقت کو کم کرنے کے لیے شرائن بورڈ نے دوسرا یاترا رجسٹریشن کاؤنٹر (YRC-II) بھی قائم کیا ہے، جو دوسرے بس اسٹینڈ کے قریب اودھمپور روڈ پر واقع ہے۔ یہ کاؤنٹر خاص طور پر ٹریول اور لگژری کوچز کے ذریعے آنے والے یاتریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔
شرائن بورڈ کے مطابق، مقدس تریکوٹا پہاڑی کی محدود گنجائش کے باعث روزانہ تقریباً 30 سے 35 ہزار یاتری ہی درشن کر سکتے ہیں۔ رش کے ایام میں یاتریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں “ویٹنگ” کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس دوران نئی رجسٹریشن جاری نہیں کی جاتی۔ مئی، جون، دسمبر کے دوسرے نصف اور تعطیلات کے دوران عموماً زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے۔
یاترا رجسٹریشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے شرائن بورڈ نے کہا کہ اس نظام کے ذریعے راستے اور مرکزی شرائن کمپلیکس میں بھیڑ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، حادثات سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اور یاتریوں کو پانی، خوراک اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یاتریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ یاترا پر روانہ ہونے سے قبل یاترا کی صورتحال سے آگاہی حاصل کریں تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔