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بارش کے باعث شری ماتا ویشنو دیوی یاترا اور امرناتھ یاترا مسلسل چوتھے روز معطل
تمام ہوٹلوں اور لاجز پر اس وقت بکنگ صفر ہے اور ہوٹلوں کی ایڈوانس بکنگ منسوخ کی جا رہی ہے۔
Published : July 22, 2026 at 2:28 PM IST
جموں/ اننت ناگ (عامر تانترے/میر اشفاق): پورے جموں و کشمیر میں اس وقت شدید بارش کے چلتے، دو اہم یاترا، شری ماتا ویشنو دیوی اور سالانہ امرناتھ یاترا، مسلسل چوتھے دن بھی معطل ہیں۔
کٹرا شہر سے کسی بھی یاتری کو شری ماتا ویشنو دیوی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جبکہ کٹرا شہر جو کہ مندر کا بیس کیمپ ہے، بھی ویران نظر آ رہا ہے۔
تمام ہوٹلوں اور لاجز پر اس وقت بکنگ صفر ہے اور جن لوگوں نے یاترا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان کی طرف سے ہوٹلوں کی ایڈوانس بکنگ منسوخ کی جا رہی ہے۔
شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ (ایس ایم وی ڈی ایس بی) کے ایک سینئر عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بیس کیمپ سے بھون تک ایک بھی یاتری کہیں بھی موجود نہیں ہے۔انھوں نے کہا کہ، "جب تک موسم بہتر نہیں ہوتا، کسی کو بھی یاترا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فی الحال ٹریک پر لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے لیکن مجموعی طور پر ٹریک کو نقصان نہیں پہنچا ہے"۔
موسلادھار بارش اور شدید بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر لوگ کٹرہ شہر سے اپنے گھروں کی طرف نکل گئے ہیں اور ایڈوانس بکنگ بھی منسوخ کی جارہی ہے۔
ایک ہوٹل کے مالک ونود شرما نے کہا کہ، "اس وقت صرف ایک کمرے میں ایک خاندان ہے جو آج شام کو اپنے گھر واپس چلا جائے گا کیونکہ ان کی ٹرین کی بکنگ آج رات 10 بجے کی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس زیرو بکنگ ہے اور 23 جولائی تک کی ایڈوانس بکنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ہمیں اس سے آگے کچھ نہیں معلوم کیونکہ علاقے میں شدید بارش جاری ہے۔"
کٹرا شہر میں گزشتہ دو دنوں میں 165 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور مزید 24 گھنٹوں تک مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ایس ایم وی ڈی ایس بی نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے خراب موسم کی پیش گوئی کے پیش نظر یاترا کو پہلے سے ہی روک دیا تھا۔ پچھلے سال 35 یاتری مندر کے راستے پر اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب اس علاقے میں مٹی کا تودہ گر گیا تھا۔ شرائن بورڈ کو ان کی لاپرواہی کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے شدید بارش کے باوجود یاترا کو جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اس بار کسی بھی واقعے سے بچنے کے لیے پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔
اس سال 18 جولائی تک کل 59 لاکھ سے زائد یاتری نے مندر میں حاضری دی۔
وہیں، سالانہ امرناتھ یاترا خراب موسم کی وجہ سے مسلسل چوتھے دن بھی معطل رہی اور کسی بھی یاتری کو جموں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پولیس نے جموں سرینگر قومی شاہراہ پر متعدد مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کی ہیں تاکہ گاڑیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے اور کسی بھی یاتری کو شاہراہ پر سفر کرنے کی اجازت نہ دی جا سکے۔
جموں سرینگر قومی شاہراہ کو بھی کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر کھسکنے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق اس وقت آٹھ ہزار سے زائد یاتری ننون بیس کیمپ اور پہلگام کے مختلف ہوٹلوں میں مقیم ہیں۔ ان کے لیے رہائش، خوراک، طبی سہولیات، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کا مکمل انتظام کیا گیا ہے تاکہ موسم سازگار ہوتے ہی انہیں مقدس گھپا کی جانب روانہ کیا جا سکے۔جاری شری امرناتھ جی یاترا کے دوران اب تک 3 لاکھ 90 ہزار سے زائد عقیدت مند بابا برفانی کا درشن کر چکے ہیں۔
19 جولائی سے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بعض جنگلاتی علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن کے باعث کئی مقامات پر خطرناک صورتحال پیدا ہوئی اور متعدد لوگ ہلاک ہوگئے ۔
محکمہ موسمیات نے پہلے ہی 19 سے 23 جولائی کے دوران جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے عوام اور یاتریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔
یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں کے علاوہ جموں۔سرینگر قومی شاہراہ پر جدید ڈوپلر ویدر ریڈار نصب کئے گئے ہیں، جو بادل پھٹنے، موسلادھار بارش، گرج چمک، اولہ باری اور تیز ہواؤں جیسے موسمی خطرات کی بروقت نشاندہی کرتے ہوئے فوری انتباہ جاری کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یاترا سے متعلق اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔
جموں ڈویژن کے تمام 10 اضلاع کی انتظامیہ نے لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور شدید بارش کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہیں۔
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