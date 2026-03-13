ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ نے پھر دی ایم بی بی سی کورس کیلیے رجسٹریشن کی درخواست
دایاں بازو جماعتوں کی جانب سے کشمیری مسلم طلبہ کا ایم بی بی میں اعتراض کیے جانے کے بعد جموں میں احتجاج کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 13, 2026 at 7:01 PM IST
جموں (عامر تانترے) : نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے رجسٹریشن منسوخ کیے جانے کے بعد شری ماتا ویشنو دیوی ینسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس (SMVDIME) نے ایم بی بی ایس کورسز کے لیے دوبارہ رجسٹریشن کے لیے نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) کو درخواست دی ہے۔اس بار یہ ادارہ ادارہ 100 نشستوں کے ساتھ تعلیمی سیشن 2026–27 کے لیے طلبہ کو داخلہ دینے کی خواہش رکھتا ہے۔
یاد رہے کہ ادارے کو این ایم سی کی جانب سے رجسٹریشن ملنے کے بعد یہاں گزشتہ برس پہلا ہی ایم بی بی ایس بیچ اُس وقت تنازعے کا شکار ہوا جب یہاں پہلے بیچ کے تقریبا پچاس طلبہ، جنہوں نے نیٖٹ کوالیفائی کیا تھا، کو داخلہ دیا گیا اور ان میں سے بیشتر طلبہ مسلم اور کشمیر کے تھے جس پر جموں کی دایاں بازو اور سخت گیر تنظیموں نے احتجاج کیا اور بالآخر تنازعے کے بیچ این ایم سی نے اس ادارے کی رجسٹریشن ہی منسوخ کر دی تھی۔
رجسٹریشن کی منسوخی کی وجہ سے 50 طلبہ کے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت نے مداخلت کی اور طلبہ کو یونین ٹیریٹری کے مختلف سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایڈجسٹ کیا گیا۔
ان 50 طلبہ میں سے جو ادائیگی والی نشستوں پر داخل ہوئے تھے، 42 مسلمان، ایک سکھ اور سات ہندو تھے۔ جس پر سیخ پا دائیں بازو تنظیموں بشمول بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے اعتراض ظاہر ظاہر کرتے ہوئے منظم احتجاج شروع کیا۔ ان کا مؤقف تھا کہ "چونکہ یہ ادارہ ماتا ویشنو دیوی کے عقیدت مندوں کی نذرانوں سے چلتا ہے، اس لیے یہاں صرف ہندوؤں کو ہی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔"
مسلسل احتجاج کے بیچ کورس شروع نہیں ہوا اور اس بیچ این ایم سی نے میڈیکل کالج کا اچانک معائنہ کیا جس میں کئی خامیاں ظاہر کرکے ادارے کی رجسٹریشن ہی منسوخ کر دی گئی۔ جموں میں دائیں بازو کی جماعتوں اور تنظیموں نے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ تاہم جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رجسٹریشن منسوخ کرنے کے انداز پر تنقید کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا تھا۔
اب معلوم ہوا ہے کہ یہ میڈیکل کالج، جو کہ شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی سے منسلک ہے، نے آن لائن طریقے سے دوبارہ این ایم سی سے رجوع کرتے ہوئے رجسٹریشن کی درخواست دی ہے۔ توقع ہے کہ جون یا جولائی میں کسی بھی وقت این ایم سی کی ٹیم ادارے کا معائنہ کر سکتی ہے۔
اس معاملے سے پوری طرح واقف محکمہ صحت و طبی تعلیم کے ایک سابق افسر نے بتایا کہ آئندہ کسی تنازع سے بچنے کے لیے حکومت ممکنہ طور پر ایسا طریقہ اختیار کرے گی جس میں ایک مخصوص کمیونٹی کے ہی زیادہ طلبہ کو داخلہ دیا جائے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔
انہوں نے کہا کہ "اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ طلبہ کی کونسلنگ جموں و کشمیر کے بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامنیشن کے بجائے آل انڈیا سطح پر میڈیکل کونسلنگ کمیٹی کے ذریعے کی جائے۔ اس کے لیے حکومت ہند اور جموں و کشمیر حکومت کے درمیان اتفاق ضروری ہوگا، جبکہ جموں و کشمیر حکومت کو اس سلسلے میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (NOC) بھی دینی ہوگا۔
دوسری جانب اس ادارے کو اقلیتی ادارہ قرار دینا ممکن نہیں کیونکہ اس یونین ٹیریٹری میں ہندو اقلیت میں نہیں ہیں۔
