ادھم پور: اس ہولی خواتین ماحول دوست رنگوں کے ساتھ خوشی کے رنگ بکھیر رہی ہیں
شری گوکل گودھام نے ہولی کے لیے نامیاتی پنچ گویہ پر مبنی رنگ تیار کرنے کے لیے ایک منفرد پہل کی ہے۔
Published : February 23, 2026 at 10:24 AM IST
ادھم پور (آشیش دت): ادھم پور ضلع کے کاہ فلاٹا علاقے میں واقع شری گوکل گودھام اس ہولی میں رنگوں کے تہوار کے ماحول دوست اور صحت مند جشن کو فروغ دے کر ایک قابل ذکر مثال قائم کر رہا ہے۔
بازار میں دستیاب کیمیکل پر مبنی رنگوں کے نقصان دہ اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے، شری گوکل گودھام نے ہولی کے لیے نامیاتی پنچ گویہ پر مبنی رنگ تیار کرنے کے لیے ایک منفرد پہل کی ہے۔ یہ قدرتی رنگ جڑی بوٹیوں اور جلد کو نقصان سے بچانے والے اجزاء سے بنائے گئے ہیں جیسے آلور روٹ، ہلدی، نیم، ملتانی مٹی، اور گلاب پاؤڈر۔ یہ تمام اجزاء اپنی طبی اور جلد کے لیے فائدہ مند خصوصیات کے لیے مشہور ہیں۔
ہلدی اپنی جراثیم کش خصوصیات کے لیے مشہور ہے، نیم میں اینٹی بیکٹیریل فوائد ہیں، ملتانی مٹی جلد کو صاف اور ٹھنڈا کرنے میں مدد کرتی ہے، اور گلاب پاؤڈر ایک پُرسکون خوشبو اور تازگی فراہم کرتا ہے۔ ان قدرتی عناصر کے استعمال سے یہاں تیار ہونے والے رنگ نقصان دہ کیمیکلز سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں اور چہرے یا جسم پر اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ یہ نامیاتی رنگ بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے یکساں طور پر محفوظ ہیں۔
یہ اقدام نہ صرف ایک محفوظ اور پرمسرت ہولی کو یقینی بناتا ہے بلکہ روایتی اور جڑی بوٹیوں کے طریقوں کی طرف لوٹنے کی اہمیت کے بارے میں لوگوں میں بیداری بھی پھیلاتا ہے۔
حالیہ برسوں میں، بہت سے لوگ مصنوعی رنگوں کی وجہ سے جلد کی الرجی اور دیگر صحت کے مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کوشش کے ذریعے، شری گوکل گودھام کمیونٹی قدرتی اور ماحولیاتی دوست ہولی منانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
اس اقدام کا ایک اور اہم پہلو خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ نامیاتی رنگوں کو سیلف ہیلپ گروپس سے وابستہ خواتین نے تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ان کی شمولیت نے انہیں معاشی طور پر مضبوط اور خود انحصاری کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس نے مقامی مصنوعات کو فروغ دیتے ہوئے کمیونٹی کی ترقی میں ان کے کردار کو بھی مضبوط کیا ہے۔
مجموعی طور پر، شری گوکل گودھام کا یہ اقدام نامیاتی زندگی کو فروغ دینے، خواتین کو بااختیار بنانے اور آلودگی سے پاک ہولی کے جشن کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے قدرتی مصنوعات کی حمایت کرنے اور اس سال ایک محفوظ، صحت مند اور ماحول دوست تہوار منانے کی اپیل کی ہے۔
