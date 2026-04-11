اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تین ایل پی جی ڈیلرز کو شوکاز نوٹس جاری
یہ نوٹس رجسٹرڈ صارفین کو گیس کی فراہمی میں ہو رہی غیر ضروری تاخیر اور دیگر مبینہ بے ضابطگیوں کی وجہ سے جاری کی گئیں۔
Published : April 11, 2026 at 7:00 AM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) محکمہ خوراک، شہری رسدات و امورِ صارفین کشمیر (ایف سی ایس اینڈ سی اے) کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اننت ناگ (ایگزیکٹو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس) نے ضلع اننت ناگ میں کام کر رہے تین ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز کو مبینہ بے ضابطگیوں اور قانونی ضوابط کی خلاف ورزیوں کے الزام میں وجہ بتاؤ (شُوکاز ) نوٹس جاری کیے ہیں۔
یہ کارروائی مختلف معائنوں، صارفین کی شکایات اور سرکاری رپورٹوں کی بنیاد پر کی گئی ہے، جن میں سروس کی فراہمی میں سنگین کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
محکمے نے مشاہدہ کیا کہ بکنگ کی تصدیق کے باوجود رجسٹرڈ صارفین کو ایل پی جی سلنڈرز کی فراہمی میں غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے، اور کئی علاقوں میں یہ تاخیر 60 دن تک پہنچ گئی ہے۔
مزید کہا گیا ہے کہ صارفین کی شکایات حل نہیں کی گئیں یا پھر مناسب طریقے سے نمٹائی نہیں گئیں، جو شکایات کے ازالے کے نظام میں لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔
نوٹس میں اس بات کا بھی سنجیدگی سے لیا گیا ہے کہ بعض صورتوں میں سلنڈر کی فراہمی کے بغیر ہی جعلی یا غلط ڈیلیوری کنفرمیشن پیغامات جاری کیے گئے۔
اس کے علاوہ، ایک ڈیلر پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی بار بار ہدایات کے باوجود غیر مجاز مقامات سے ایل پی جی سلنڈرز کی تقسیم کر رہی تھی۔
محکمے نے کہا کہ یہ مبینہ ایل پی جی (ریگولیشن) آرڈر 2000 اور ضروری اشیاء ایکٹ 1955 (خصوصاً دفعہ 7) کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ صارفین کے حقوق کے تحفظ ایکٹ 2019 کے تحت ناقص سروس اور غیر منصفانہ تجارتی عمل بھی شمار ہوتے ہیں۔
تینوں ڈیلرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تین دن کے اندر اندر اپنے جوابات متعلقہ دستاویزات جمع کریں، بصورت دیگر متعلقہ قوانین کے تحت بغیر کسی اطلاع کے مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
