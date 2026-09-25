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اننت ناگ میں تعمیراتی میٹریل کی قلت، ترقیاتی منصوبوں کی رفتار متاثر،ڈی سی نے لیا نوٹس
اس ضمن میں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 25, 2026 at 10:05 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): اننت ناگ میں تعمیراتی میٹریل کی کمی کے باعث مختلف ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کی رفتار متاثر ہوئی ہے، درکار میٹریل کی کمی کے سبب کئی ضروری منصوبوں کا کام التواء میں ہے، اس سلسلہ میں متعلقہ محکموں نے ضلع انتظامیہ کو تعمیراتی سامان کی عدم دستیابی سے درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ہے۔
اس ضمن میں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے متعلقہ افسران کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس دوران ضلع میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی کاموں کے لیے ضروری تعمیراتی میٹریل کی دستیابی اور سپلائی کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں متعلقہ افسران نے بتایا کہ خاص طور پر کرشر یونٹس کے لیے درکار بُلڈرز کی عدم دستیابی کے باعث کئی اہم کاموں کی رفتار متاثر ہو رہی ہے، جن میں ہنگامی بنیادوں پر سڑکوں کی میکڈمائزیشن، سرکاری عمارتوں کی تعمیر اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل ہیں۔
ضلع ترقیاتی کمشنر نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ منرل آفیسر کو ہدایت دی کہ بُلڈرز، کواری اسٹون، نالہ مَک اور ریور بیڈ میٹریل کی فراہمی کے لیے موزوں اور قانونی ذرائع کی نشاندہی کی جائے، تاکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے تعمیراتی میٹریل کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
انہوں نے واضح کیا کہ تعمیراتی میٹریل کی نکاسی اور نقل و حمل مقررہ قوانین، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور ماحولیاتی ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ مختلف محکموں کو فراہم کیے جانے والے میٹریل کا مکمل ریکارڈ بھی برقرار رکھا جائے۔
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ڈی ڈی سی نے مائننگ، فارسٹ، آر اینڈ بی، جل شکتی اور دیگر متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ تعمیراتی میٹریل کی دستیابی اور تقسیم کی مسلسل نگرانی کی جائے، تاکہ مقررہ مدت میں مکمل کیے جانے والے اور ہنگامی نوعیت کے ترقیاتی کام مزید تاخیر کا شکار نہ ہوں۔