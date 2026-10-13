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پنجاب سے سپلائی میں کمی کے باعث وادی میں بعض سبزیاں مہنگی، اننت ناگ میں مخصوص سبزی مارکیٹ کا مطالبہ
سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی اور دکانداروں کی من مانی قیمتوں سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : October 13, 2026 at 6:58 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) وادی کشمیر میں سردیوں کی آمد سے قبل ہی اشیائے خوردنی، خاص طور پر تازہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے باعث عام صارفین، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بعض دکانداروں کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ کی موجودگی کے باوجود من مانی قیمتوں پر سبزیاں فروخت کرنے کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس سے صارفین کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
دوسری جانب، اننت ناگ قصبے میں سبزیوں کی فروخت کے لیے کوئی منظم اور مخصوص مارکیٹ نہ ہونے کے باعث قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا اور ان میں یکسانیت لانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر سبزی فروش ایسوسی ایشن اننت ناگ نے انتظامیہ سے قصبے میں ایک مخصوص سبزی مارکیٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ تمام سبزی فروشوں کو ایک جگہ سہولت فراہم کی جا سکے اور صارفین کو بھی مناسب قیمتوں پر سبزیاں دستیاب ہوں۔
سبزی فروش ایسوسی ایشن اننت ناگ کے صدر محمد عباس کے مطابق، پنجاب سے درآمد کی جانے والی سبزیوں کی سپلائی میں کمی کے باعث بعض اقسام کی قیمتیں بڑھی ہیں، تاہم مقامی طور پر اگائی جانے والی سبزیوں کے دام اب بھی نسبتاً اعتدال میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سبز مٹر کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پیاز 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر، آلو، کدو، ساگ اور دیگر سبزیوں کے نرخوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
محمد عباس نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ایک سے دو ہفتوں کے اندر پنجاب سے تازہ سبزیوں کی نئی کھیپ مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد قلت کی صورتحال دور ہو جائے گی، جس سے قیمتوں میں استحکام آنے کا امکان ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اننت ناگ قصبے میں سبزی فروش مختلف مقامات پر دکانیں اور عارضی ٹھیلے لگا کر کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک منظم سبزی مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مختلف دکاندار ایک ہی سبزی الگ الگ قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں، جس کا براہ راست اثر صارفین کی جیبوں پر پڑتا ہے۔ ان کے مطابق، اگر تمام سبزی فروشوں کو ایک مخصوص مارکیٹ میں منتقل کر دیا جائے تو قیمتوں پر کنٹرول برقرار رکھنے، بازار کی نگرانی بہتر بنانے اور صارفین کو موزوں داموں پر اشیاء فراہم کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔
ایسوسی ایشن کے صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اننت ناگ قصبے میں ایک الگ سبزی مارکیٹ قائم کی جائے، لیکن اب تک اس مطالبے پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر انتظامیہ مناسب منصوبہ بندی کے تحت مخصوص سبزی مارکیٹ قائم کرے تو سبزیوں کی قیمتوں میں تقریباً 30 فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔
محمد عباس نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سبزی فروشوں کے لیے ایک منظم مارکیٹ قائم کرنے کے فوری اقدامات کرے، تاکہ قیمتوں میں غیر ضروری فرق کو ختم کیا جا سکے، گرانفروشی کی شکایات پر قابو پایا جا سکے اور عام صارفین کو مناسب نرخوں پر تازہ سبزیاں دستیاب ہوں۔
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