امام صاحب شوپیان میں والی بال ٹورنامنٹ کا شاندار اختتام، ناگہ بل سینئرز سبقت لے گئے
جموں وکشمیر شوپیاں میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقد والی بال ٹورنامنٹ کا اختتام عمل میں لایا گیا-
Published : November 29, 2025 at 6:02 PM IST
شوپیاں(شاہدٹاک):جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں کے امام صاحب شوپیان میں ’سیوک ایکشن پروگرام‘ کے تحت شوپیان پولیس کی جانب سے والی بال ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں ایس ایس پی شوپیان نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ ضلع بھر سے متعدد ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، جبکہ آج فائنل مقابلہ ناگہ بل سینئرز اور ناگہ بل جونیئرز کے درمیان کھیلا گیا جس میں ناگہ بل سینئرز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔
یہ ٹورنامنٹ ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چودھری کی سرپرستی میں کئی روز تک مختلف مقامات پر جاری رہا اور آج اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔اس موقع پر ضلع کے معزز شہریوں، کھلاڑیوں اور کھیلوں کے شائقین نے بڑی تعداد میں اسٹیڈیم پہنچ کر کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔
ایس ایس پی شوپیان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے بہتر پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے تاکہ نوجوان اپنی توانائیوں کو درست سمت میں استعمال کرسکیں۔تقریب کے اختتام پر ایس ایس پی نے نوجوان کھلاڑیوں میں میڈلز، نقدی انعامات اور دیگر تحائف بھی تقسیم کیے۔