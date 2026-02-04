ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان۔کاکاپورہ ریلوے لائن منصوبہ پر روک لگانے کے بعد مقامی افراد میں خوشی کی لہر
مقامی کسانوں نے کہا کہ وہ ترقی ایسے منصوبوں کے ذریعے ہونی چاہیے جو کسان دوست ہوں اور ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں۔
Published : February 4, 2026 at 4:17 PM IST
پلوامہ : شوپیان–کاکاپورہ ریلوے لائن منصوبے کو مرکزی سرکار کی جانب سے ہالٹ پر رکھنے کے فیصلے کے بعد ضلع پلوامہ کے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس منصوبے کے باعث تقریباً سات لاکھ میوہ دار درختوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اس فیصلے کو مقامی کسانوں نے راحت کی سانس قرار دیا ہے، کیونکہ مجوزہ ریلوے لائن ان کی زرعی زمینوں اور باغات سے گزرنے والی تھی، جس سے انہیں بڑے پیمانے پر معاشی نقصان کا خدشہ تھا۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ پلوامہ ضلع باغبانی اور زراعت کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں سیب، ناشپاتی اور دیگر قیمتی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ریلوے لائن منصوبے کی وجہ سے نہ صرف زرعی زمین متاثر ہوتی بلکہ کئی خاندانوں کا روزگار بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ ایسے میں مرکزی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو فی الحال ہالٹ پر رکھنے کے فیصلے کو کسانوں نے دانشمندانہ قدم قرار دیا ہے۔
مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ترقی ایسے منصوبوں کے ذریعے ہونی چاہیے جو کسان دوست ہوں اور ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے مطابق زرعی زمین کا تحفظ نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی زمین ہزاروں خاندانوں کے لیے روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔
کسانوں نے ضلع انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کسانوں کے خدشات کو اعلیٰ سطح تک پہنچایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں اس منصوبے پر دوبارہ غور کیا جاتا ہے تو کسانوں کو اعتماد میں لیا جائے اور متبادل راستوں پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ، کسانوں کو ماہرین کے مشورے کے بعد ہی کھاد و ادویات استعمال کرنے کا مشورہ
ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں کسان اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ حکومت آئندہ بھی عوامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گی۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ایک بڑی کامیابی ہے اور اس سے زرعی شعبے کو تحفظ ملا ہے۔