شوپیان عدالت نے کم عمر لڑکی کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے میں دو افراد کو سزا سنائی
سماعت کے دوران تمام گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد دونوں ملزمان کو مجرم قرار دیا گیا۔
Published : October 24, 2025 at 4:27 PM IST
شوپیان، جموں و کشمیر: (شاہد ٹاک) شوپیان کی سیشن عدالت نے جمعہ کو ایک اہم فیصلے میں دو افراد کو کم عمر لڑکی کے اغوا اور زیادتی کے جرم میں قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے۔یہ مقدمہ سال 2022 میں درج کیا گیا تھا۔
پولیس اسٹیشن زینہ پورہ میں ایف آئی آر نمبر 150/2022 کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا، جس میں دونوں ملزمان پر دفعہ 363 تعزیراتِ ہند اور پاسکو ایکٹ کی دفعات 3، 4 اور 17 کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ دورانِ تفتیش پولیس نے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے، گواہوں کے بیانات قلمبند کیے اور ایک مفصل چارج شیٹ عدالت میں پیش کی۔
مقدمے کی سماعت کے دوران تمام گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کو مجرم قرار دیا۔ سیشن جج محمود احمد چودھری نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں مجرموں کو پانچ سال قید کی سزا سنائی۔ ایک مجرم پر 20 ہزار روپے جبکہ دوسرے پر 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم ناقابلِ برداشت ہیں اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک مضبوط پیغام جائے۔
یہ فیصلہ نہ صرف عدلیہ کے انصاف پر مبنی عزم کی عکاسی کرتا ہے بلکہ زینہ پورہ پولیس کی بروقت اور مؤثر تحقیقات کو بھی سراہا گیا ہے۔ مقدمے کی شفاف تفتیش اور بروقت کارروائی کی بدولت متاثرہ کمسن لڑکی کو انصاف دلانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔