متوفی کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کے معاملہ میں ایک شہری گرفتار
متوفی کی دختر نے بتایا کہ ان کے والد کے بینک کھاتہ سے وفات کے اگلے روز ہی ساری رقم نکلوائی گئی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 24, 2026 at 7:20 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں جموں کشمیر پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے فوت ہوئے ایک شہری کے بینک اکاؤنٹ سے غیر قانونی طور پر رقم نکلوائی۔ شوپیاں پولیس نے اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔
پولیس ذرائع نے گرفتار کیے گئے شہری کی شناخت مدثر حسن شاہ ساکن ترکہ، وانگام کے طور پر کی ہے اور کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے ایک ایسے بینک کھاتے سے رقم نکالی جو کھاتہ دار کی وفات کے بعد غیر فعال ہونا چاہیے تھا۔ اور معاملہ اُس وقت منظر عام پر آیا جب ایک خاتون نے اپنے والد کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کے اچانک غائب ہونے کی شکایت درج کی۔
شکایت گزار ظریفہ دختر محمد یوسف شاہ کے مطابق ان کے والد کا انتقال 13 جنوری 2019 کو ہوا تھا، جبکہ اگلے ہی دن یعنی 14 جنوری کو ان کے متوفی والد کے بینک اکاؤنٹ سے پوری رقم نکال لی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے کھاتے کی تفصیلات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ قریب پانچ لاکھ روپے کی رقم مختلف طریقوں سے نکلوائی گئی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات شروع کی گئی جس دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ مذکورہ رقم کو ملزم کے قریبی رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ "ثبوتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدثر حسن شاہ اس فراڈ میں ملوث تھا اور اس نے متوفی کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی۔ اس ضمن میں تھانہ زینہ پورہ میں ایف آئی آر نمبر 31/2026 درج کی گئی ہے۔"
یہ معاملہ ترکہ وانگام میں جموں و کشمیر بینک کی ایک شاخ میں سامنے آنے والی مالی بے ضابطگیوں سے بھی جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ برس کئی کھاتوں سے رقم غائب ہونے کی شکایات سامنے آئی تھی۔ ان ہی شکایات کی بنیاد پر پولیس نے اُس وقت برانچ منیجر کو گرفتار کر کے اس کی جائیداد بھی قرق کر لی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ موجودہ کیس کی مختلف پہلوؤں سے باریک بینی کے ساتھ جانچ کی جا رہی ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا اس معاملے میں مزید افراد ملوث ہیں یا نہیں۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کیس کے تمام پہلوؤں، بشمول مالی لین دین اور دیگر ممکنہ روابط کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔
