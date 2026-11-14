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ذیابیطس کا عالمی دن: جموں و کشمیر میں شوگر کے مریضوں میں تشویشناک اضافہ، نوجوان نسل بھی تیزی سے اس مرض کی زد میں
نہ صرف بزرگ بلکہ اب نوجوانوں کو بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے اپنا شکار بنا رہی ہے۔ World Diabetes Day 2026
Published : November 14, 2026 at 11:00 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): دنیا بھر میں ہر سال 14 نومبر کو ذیابیطس (شوگر) سے بچاؤ اور آگاہی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد عوام میں اس خاموش قاتل مرض کے خطرات اور احتیاطی تدابیر سے متعلق شعور بیدار کرنا اور انسولین کے موجد سر فریڈرک بینٹنگ کو خراجِ تحسین پیش کرنا ہے۔ بھارت کی دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی اس موقع پر مختلف آگاہی تقریبات اور طبی کیمپوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
جموں و کشمیر میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ، تازہ اعداد و شمار اور اس بیماری کی اقسام سے متعلق تفصیلی جائزہ درج ذیل ہے:
جموں و کشمیر میں تشویشناک صورتحال اور اعداد و شمار
ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی شوگر کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ مرض صرف بزرگوں تک محدود نہیں رہا بلکہ نوجوان نسل کو بھی بڑی تیزی سے اپنا شکار بنا رہا ہے۔
مجموعی شرح: تازہ اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں ہر چار میں سے ایک فرد شوگر کے مرض سے جوجھ رہا ہے، یعنی مجموعی آبادی کا 25 فیصد حصہ اس بیماری سے متاثر ہے۔
طبی تحقیق کے انکشافات: انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (ICMR) کی ایک تحقیق کے مطابق جموں و کشمیر میں 15.5 فیصد افراد میں ذیابیطس کی ابتدائی علامات (پری ذیابیطس) پائی گئیں، جب کہ 10.5 فیصد افراد مکمل طور پر اس مرض میں مبتلا پائے گئے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہری علاقوں میں مریضوں کی شرح زیادہ ہے، جو کہ قومی اوسط سے بھی اوپر ہے۔
کشمیر صوبے میں عمر کے لحاظ سے متاثرین کی شرح
ملک کی 20 ریاستوں میں شوگر کے مریضوں سے متعلق سامنے آنے والے چونکا دینے والے انکشافات میں کشمیر صوبے کے اندر مختلف عمر کے افراد میں اس مرض کی شرح درج ذیل بتائی گئی ہے:
|30 برس سے کم عمر افراد: 2.25 فیصد
|20 سے 40 برس کے افراد: 11.15 فیصد
|40 سے 49 برس کے افراد: 32.25 فیصد
|50 سے 55 برس کے افراد: 35.95 فیصد (سب سے زیادہ شرح)
|60 سے 69 برس کے افراد: 19.25 فیصد
نوجوانوں میں بڑھتا ہوا رجحان اور پیچیدگیاں
ذیابیطس ایک تاحیات رہنے والا مرض ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ ماضی میں یہ بیماری عموماً 40 برس سے زائد عمر کے افراد میں دیکھی جاتی تھی، لیکن اب 25 برس سے کم عمر کے نوجوان بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
طبی ماہرین کے مطابق اگر شوگر کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو اس سے دل کا دورہ پڑنے، فالج ہونے، بینائی متاثر ہونے اور گردے ناکارہ ہونے جیسے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
ذیابیطس کی بنیادی اقسام
ماہرین کے مطابق اس بیماری کی دو بڑی اقسام ہیں:
ٹائپ 1 ذیابیطس: یہ انسانی نظامِ مدافعت (Immune System) کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ اس میں مدافعتی نظام خود جسم کے انسولین پیدا کرنے والے خلیات (بیٹا سیلز) پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیتا ہے، جس کے باعث خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری انسولین نہیں بن پاتی۔
ٹائپ 2 ذیابیطس: اس کا براہِ راست تعلق غیر صحت مند طرزِ زندگی (Lifestyle) سے جوڑا جاتا ہے۔ اس قسم میں جسم میں جمع ہونے والی اضافی چربی اور موٹاپا انسولین کے قدرتی طور پر کام کرنے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔