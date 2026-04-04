جموں کو برتری، کشمیر پیچھے: ریزرویشن سرٹیفکیٹس میں تفاوت بے نقاب
کل 9,65,132 ریزرویشن سرٹیفکیٹس میں سے 7,88,707 جموں میں اور صرف 1,76,425 کشمیر میں جاری ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 4, 2026 at 4:33 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر حکومت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریزرویشن سرٹیفکیٹس کے اجرا میں دونوں صوبوں کے مابین بڑا فرق ہے۔ 81 فیصد سے زیادہ سرٹیفکیٹس جموں ڈویژن میں جاری ہوئے ہیں جبکہ کشمیر میں یہ شرح صرف 18 فیصد کے قریب ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ کے سوال کے تحریری جواب میں حکومت نے مختلف زمروں بشمول ای ڈبلیو ایس، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آر بی اے اور ایل او سی و بین الاقوامی سرحد کے رہائشیوں کے سرٹیفکیٹس کی تفصیل فراہم کی۔
حکومت کے مطابق پوری یونین ٹیریٹری میں کل 9,65,132 ریزرویشن سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔ ان میں سے 7,88,707 جموں میں جبکہ صرف 1,76,425 کشمیر میں جاری ہوئے۔
ای ڈبلیو ایس زمرے میں جموں میں 28,661 سرٹیفکیٹس جاری ہوئے، جن میں سب سے زیادہ جموں ضلع میں 8,591 اور اس کے بعد کٹھوعہ میں 7,944 ہیں۔ کشمیر میں صرف 3,504 سرٹیفکیٹس جاری ہوئے، جن میں سب سے زیادہ 1,052 کولگام ضلع میں جاری ہوئیں۔ ایس سی زمرے میں جموں میں 96,977 جبکہ کشمیر میں صرف 8,931 سرٹیفکیٹس جاری ہوئے۔ ایس ٹی 1 اور 2 میں جموں میں 5,72,289 جبکہ کشمیر میں صرف 8,644 سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے۔
او بی سی زمرے میں جموں کو 58,485 جبکہ کشمیر کو 38,694 سرٹیفکیٹس ملے۔ آر بی اے زمرے میں جموں میں 27,748 جبکہ کشمیر میں 38,407 سرٹیفکیٹس جاری ہوئے۔ ایل او سی/آئی بی زمرے میں جموں میں 4,547 جبکہ کشمیر میں صرف 478 سرٹیفکیٹس جاری ہوئے۔
ریزرویشن کا معاملہ پہلے ہی جموں و کشمیر میں حساس بن چکا ہے۔ حال ہی میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے بشیر احمد ویری نے اپنی ہی حکومت کے خلاف 2004 کے ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے بل پیش کر کے پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسی طرح نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے بھی اس معاملے پر اپنی ہی پارٹی سے اختلاف ظاہر کیا ہے۔
قبل ازیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت نے مسئلہ حل کرنے کے لیے وزیر تعلیم سکینہ ایتو کی سربراہی میں کابینہ سب کمیٹی قائم کی تھی، جس نے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کی، اور اب یہ رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر کو منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔
