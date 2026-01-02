ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں غیرقانونی بنگلہ دیشی و روہنگیا کے خلاف شیوسینا کی مہم
شیوسینا (یو بی ٹی) کی ’میں بھارتیہ، میرا بھارت مہان‘ مہم، جموں سے غیر قانونی بنگلہ دیشیوں اور روہنگیوں کو بے دخل کرنے کا عزم۔
Published : January 2, 2026 at 4:22 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : شیوسینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ نے غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشیوں اور روہنگیوں کے خلاف اپنی مہم ’میں بھارتیہ، میرا بھارت مہان‘ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کے تحت پارٹی نے جموں و کشمیر کو غیر قانونی دراندازوں سے پاک کرنے کا عہد دہرایا ہے۔ جموں میں آج پارٹی کے ریاستی صدر مانش سہنی کی قیادت میں شیوسینا کے ایک وفد نے جموں شہر کے مختلف علاقوں، جن میں اندرا چوک، بس اسٹینڈ اور ڈوگرہ چوک شامل ہیں، میں مشتبہ افراد بالخصوص اسٹریٹ وینڈرز کے آدھار کارڈ اور دیگر شناختی دستاویزات کی جانچ کی۔
شیوسینا کے کارکنان و لیڈران نے اس موقع پر بتایا کہ کہ جن افراد کی شناخت مشتبہ پائی گئی یا جو درست شناختی دستاویز پیش کرنے میں ناکام رہے، ان کی مکمل تفصیلات متعلقہ پولیس اسٹیشن کو قانونی کارروائی کے لیے فراہم کی گئیں۔ جبکہ جن افراد کی شناخت درست پائی گئی، ان کے اسٹالز اور ریڑھیوں پر ’میں بھارتیہ، میرا بھارت مہان‘ کے اسٹیکرز چسپاں کیے گئے۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیو سینا جموں کشمیر کے صدر مانش سہنی نے کہا کہ اسٹریٹیجک طور پر حساس ریاست جموں و کشمیر میں غیر قانونی بنگلہ دیشیوں اور روہنگیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو ملک اور ریاست کی داخلی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ناموں سے کالونیاں بسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ سہنی نے واضح کیا کہ روہنگیوں اور بنگلہ دیشیوں کے خلاف یہ مہم ان کے مکمل اخراج تک جاری رہے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تعاون کریں اور متعلقہ معلومات فراہم کریں۔ سہنی نے جموں و کشمیر پولیس کے تعاون کو بھی سراہا۔
قابل ذکر ہے کہ 2008 کے بعد میانمار (برما) کی فوج نے روہنگیائی مسلم آبادی کے خلاف تشدد کی وحشیانہ مہم شروع کی تھی۔ برما فوج پر نسل کشی کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے روہنگیائی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا، جنسی زیادتی، تشدد و قتل و غارت گری کے ذریعے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنگوں میں ہزاروں مرد و زن بشمول بچے مارے گئے تھے۔ 740,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش اور ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور اس وقت جموں خطے کے مختلف علاقوں میں 6000 سے زیادہ رہنگیا پناہ گزین کسم پرسی کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔