شیو سینا کا جموں میں احتجاج، گوشت کی دکانیں بند کرنے کی کوشش
دکانوں کے باہر کھلے عام گوشت کی نمائش سناتن دھرم کے ماننے والوں اور مذہبی سیاحوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔
Published : January 22, 2026 at 9:36 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): شیو سینا نے جموں میں گوشت کی دکانیں بند کرنے کی کوشش کی۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے شیو سینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ کے سربراہ منیش سہنی نے گوشت فروشوں کو دھمکانے کے الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دکانوں کے باہر کھلے عام گوشت کی نمائش سناتن دھرم کے ماننے والوں اور مذہبی سیاحوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور یہ عوامی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کے مطابق اس عمل کو مکمل طور پر بند کیا جانا چاہیے۔
منیش سہنی نے کہا کہ ان کی قیادت میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنماؤں نے “مندروں کے شہر میں کھلے عام گوشت فروخت کرنا بند کرو” کے عنوان سے بینر اٹھا کر گوجر نگر اور جیول چوک کے گوشت فروشوں کو نرمی اور احترام کے ساتھ قواعد پر عمل کرنے اور دکانوں کے باہر گوشت نہ رکھنے کی ہدایت دی۔
منیش سہنی نے مزید کہا کہ جموں مندروں کا شہر ہے اور اس وقت مقدس نوراتری کا تہوار بھی جاری ہے، ایسے میں کھلے عام گوشت کی فروخت سناتنیوں اور مذہبی سیاحوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں گوجر نگر میں گوشت کی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔
جموں شہر خاص کے گوجر نگر علاقے میں بدھ کے روز اُس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی جب شیو سینا (یو بی ٹی) کے کارکنوں نے مبینہ طور پر زبردستی گوشت کی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی۔ دکانداروں کی جانب سے سخت مزاحمت اور پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد تنظیم کے کارکن موقع سے فرار ہو گئے۔ دکانداروں نے بتایا کہ تنظیم کے کارکن علاقے میں آئے اور انہیں دھمکا کر دکانیں بند کرانے کی کوشش کی۔
دوکان کے لائسنس موجود! پھر کیوں بند کریں دوکان؟
دکانداروں نے اس مطالبے کی سخت مذمت کی اور شیو سینا کارکنوں کا تعاقب کیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہم کیوں دکانیں بند کریں؟ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر قانونی اعتبار سے دوکان چلاتے ہیں اور دوکان کے لائسنس بھی ہیں دکانداروں کے مطابق مقامی لوگوں کی حمایت اور مزاحمت کے بعد کارکن وہاں سے چلے گئے۔