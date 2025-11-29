ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی میڈیکل کالج تنازع ختم کرنے کیلئے شیو سینا کا 'سیٹ سویپنگ' کا مشورہ
شیو سینا لیڈر منیش ساہنی نے کہا کہ ہندوؤں کے لیے ترجیحی حقوق کا آغاز ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج سے ہونا چاہیے۔
Published : November 29, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 11:27 AM IST
جموں: شیو سینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر انتظام میڈیکل کالجز میں داخلہ فہرست کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے 'سیٹ سوآپنگ' (میڈیکل کالجوں کے درمیان طلباء کا تبادلہ) کی تجویز پیش کی ہے، تاکہ طلباء کے مستقبل پر منڈلاتے خدشات اور بے چینی کا خاتمہ ہوسکے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا کہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں ہندوؤں کو اقلیتی درجہ دے کر ترجیحی حقوق فراہم کیے جائیں۔
پارٹی کے ریاستی مرکزی دفتر جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی صدر منیش ساہنی نے کہا کہ وہ کسی بھی طبقے کے طلباء کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے یا انتشار پھیلانے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی جموں کو 2008 کی طرح کسی نئی تحریک کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں، تاہم ہندوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر برادریوں کے لوگوں کو ہندو مذہبی مقامات سے منسلک کالجوں و یونیورسٹیوں میں داخلہ دینا ناقابلِ برداشت ہے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت ہونے کے باوجود، جموں و کشمیر کے یو ٹی ہونے کے باوجود، اور لیفٹیننٹ گورنر جو کہ شرائن بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں سابق بی جے پی رہنما ہونے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب بھی حل نکالنے کے بجائے معاملے کو سیاسی فائدے کے لیے ہوا دی جارہی ہے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ کا یہ بیان کہ کشمیری امیدواروں کو بنگلہ دیش یا ترکی جیسے ممالک میں داخلہ لینے کی ترغیب دی جائے گی، آگ پر تیل کا کام کر رہا ہے اور ان کے ووٹ بینک کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔
ساہنی نے کہا کہ ملک میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جو خود کو ہندو نواز قرار دے اور وہاں ہندوؤں کے لیے خصوصی کوٹہ ہو، جبکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ (جے ایم آئی) میں مسلم کوٹہ موجود ہے اور پنجاب میں اداروں کو اقلیتی درجہ حاصل ہے جہاں 50 فیصد نشستیں سکھ طلباء کے لیے مخصوص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مذہبی اداروں کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں ہندوؤں کو ترجیح دینا ہمارا حق ہے اور یہ عمل شری ماتا ویشنو دیوی کے اداروں کو اقلیتی کا درجہ دے کر شروع ہونا چاہیے۔
انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر اور چیف منسٹر سے اپیل کی کہ وہ موجودہ تنازع کو حل کرنے کے لیے ’سیٹ سوآپنگ‘ کا طریقہ اپنائیں، یعنی شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والے دیگر برادریوں کے طلباء کو دیگر میڈیکل کالجوں کے ہندو طلباء سے تبدیل کیا جائے، اور جہاں نشستیں خالی ہیں وہاں داخلہ دیا جائے، تاکہ مسئلہ پرامن طور پر حل ہو اور باہمی بھائی چارہ برقرار رہے۔ساہنی نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک یادداشت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور چیف منسٹر عمر عبداللہ کو پیش کی گئی ہے۔