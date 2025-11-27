ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر جموں میں احتجاج جاری

گزشتہ دنوں بجرنگ دل کے بعد آج ڈوگرہ فرنٹ نے بھی ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں کے خلاف احتجاج کیا۔

ڈوگرہ فرنٹ کا جموں میں احتجاج
ڈوگرہ فرنٹ کا جموں میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 27, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
جموں (محمد اشرف گنائی): ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر جموں میں احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز قبل بجرنگ دل کے بعد جمعرات کو شیوسینا ڈوگرا فرنٹ نے بھی جموں کے رانی پارک علاقے میں احتجاج کرتے ہوئے ’ہندو کالج‘ کو ہندو طلبہ کے لیے مخصوص رکھنے اور مسلم طلبہ کا داخلہ کسی اور میڈیکل کالج میں کرانے کا مطالبہ کیا۔

ڈوگرہ فرنٹ کا جموں میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

احتجاج کر رہے ڈوگرہ فرنٹ کے کارکنان نے مظاہرے کے دوران ایل جی انتظامیہ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کرتے کیا۔ تنظیم کے صدر اشوک گپتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا: ’’یہ ادارہ ہندو مذہبی بورڈ، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا یونیورسٹی کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے، اس لیے جموں و کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس اگزامینیشن (JKBOPEE) کا مسلم طلبہ کو یہاں داخلہ دینے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔‘‘

جموں میں گزشتہ کئی روز سے اس معاملے پر احتجاج جاری ہے اور بی جے پی سمیت متعدد ہندو تنظیموں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلم طلبہ کے داخلوں کو منسوخ کرکے انہیں کسی اور ادارے میں داخلہ دینے، نیز اس ادارے میں ہندو طلبہ کے لیے داخلوں کو مخصوص رکھنے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سخت گیر ہندو تنظیموں کے رہنماؤں نے ایل جی دفتر میں ایک یادداشت بھی پیش کی ہے۔

قابل ذکر ہے کہ اکتوبر میں شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس (SMVDIME) میں کل 50 میں سے 42 نشستوں پر مسلم طلبہ کے داخلے کے بعد یہ تنازع شروع ہوا۔

مظاہرین کا کہنا ہے کہ ’’اگر داخلوں کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج مزید سخت کیا جائے گا۔‘‘ ادھر، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان داخلوں کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’داخلے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ (اہلیت) کی بنیاد پر دئے گئے ہیں، اور کالج نے کبھی بھی ’’اقلیتی ادارہ‘‘ (Minority Institute) ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔‘‘ عمر عبداللہ کے مطابق ’’جب ویشنو دیوی یونیورسٹی کا بل اسمبلی نے منظور کیا تھا، تب کہاں لکھا تھا کہ ایک مذہب کے بچوں کو (اس ادارے سے) باہر رکھا جائے گا؟‘‘

