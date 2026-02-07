ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلام آباد امام بارگاہ حملہ انسانیت کے خلاف کھلی بربریت کی علامت: شیعہ فیڈریشن جموں
شیعہ فیڈریشن جموں نے اس حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف کھلی بربریت کی علامت قرار دیا۔
Published : February 7, 2026 at 7:08 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں واقع خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے دہشتگردانہ خودکش حملے میں متعدد نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سجدہ ریز معصوم انسانوں کو نشانہ بنانے کے اس اندوہناک واقعے نے ہر باشعور انسان کو صدمے اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔
شیعہ فیڈریشن جموں نے اس سفاکانہ حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ محض ایک دہشتگردی نہیں بلکہ ریاستی ناکامی، فرقہ وارانہ درندگی اور انسانیت کے خلاف کھلی بربریت کی علامت ہے۔ شیعہ فیڈریشن کے صدر الحاج عاشق حسین خان نے کہا کہ دہائیوں سے شیعہ مساجد، امام بارگاہیں، جلوس، علماء اور عام شہری دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں،
مگر اس کے باوجود مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات دکھائی نہیں دیتے۔انہوں نے کہا کہ ہر سانحے کے بعد رسمی مذمتی بیانات اور وقتی دعوے سامنے آتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ سوال شدت سے اٹھ رہا ہے کہ کب تک شیعہ مسلمانوں کی لاشوں پر محض بیانات دیے جاتے رہیں گے اور کب عملی اقدامات کیے جائیں گے۔
انہوں نے حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ دوسروں پر اپنی ناکامی کا بوجھ ڈالنے کے بجائے اس حملے میں ملوث دہشتگردوں، ان کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کو فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور شیعہ مسلمانوں سمیت تمام مکاتبِ فکر کے ماننے والوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس، واضح اور دیرپا حکمت عملی اپنائی جائے۔انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔