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شیش ناگ روڈ منصوبہ گلیشیئرز کے لیے بڑا خطرہ، پروفیسر اے ایس جسروٹیہ کا انتباہ
پروفیسرجسروٹیہ نے اس بات پر زوردیا کہ جہاں بھی گلیشیئرز کے قریب انسانی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، وہاں برفانی تودوں پر دباؤ پڑتا ہے۔
Published : November 26, 2026 at 3:02 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): امرناتھ یاترا کے راستے پر شیش ناگ ٹریک کی توسیع کے منصوبے پر جاری سیاسی بحث اور ماحولیاتی خدشات کے درمیان، ریموٹ سینسنگ اور کرائیوسفیئر (برفانی خطوں) کے معروف ماہر پروفیسر اوتار سنگھ جسروٹیہ نے خبردار کیا ہے کہ گلیشیئرز کے قریب بڑھتی ہوئی انسانی مداخلت اور دباؤ ناگزیر طور پر برفانی تودوں کو متاثر کرتا ہے اور ان کے پگھلنے کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔
جس کے لیے نازک ہمالیائی ماحولیاتی نظام کے تحفظ کی خاطر سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔جموں یونیورسٹی کے شعبہ ریموٹ سینسنگ اینڈ جی آئی ایس کے سربراہ اور بانی پروفیسر جسروٹیہ جو کرائیوسفیئر اور ہائیڈرولوجی میں 30 سال سے زائد کا تحقیقی تجربہ رکھتے ہیں اور گلیشیئل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کا مطالعہ کرنے والے پینلز کے رکن بھی رہ چکے ہیں نے سیٹلائٹ ڈیٹا اور زمینی حقائق کی روشنی میں جموں و کشمیر کے گلیشیئرز پر انسانی سرگرمیوں اور تعمیرات کے اثرات کا جائزہ پیش لیا۔
پروفیسر جسروٹیہ نے اس بات پر زور دیا کہ جہاں بھی گلیشیئرز کے قریب انسانی سرگرمیاں اور آمدورفت بڑھتی ہے، وہاں برفانی تودوں پر دباؤ پڑتا ہے جس کے نتیجے میں گلیشیئرز پیچھے ہٹنے (پگھلنے) لگتے ہیں۔ زنسکار اور لیہہ (جیسے درنگ درنگ اور پرکاچک گلیشیئرز، جن کے قریب سے سڑکیں گزرتی ہیں) کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانی نقل و حرکت اور انفراسٹرکچر کی قربت وقت کے ساتھ گلیشیئرز پر واضح منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔
گزشتہ 20 سے 25 برسوں کے دوران یاتریوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب انسانی آمدورفت درجنوں سے بڑھ کر سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ انسانی مداخلت اردگرد کے گلیشیئرز پر براہِ راست دباؤ ڈالتی ہے، خواہ یہ سرگرمی موسمی ہی کیوں نہ ہو۔ پیدل راستے کو چوڑا کرنے اور پکی سڑک (موٹرایبل روڈ) بنانے کے درمیان واضح فرق کرتے ہوئے پروفیسر جسروٹیہ نے خبردار کیا کہ گلیشیئل زونز کے قریب گاڑیوں کی آمدورفت اور تارکول بچھانا شدید ماحولیاتی تباہی کا باعث بنے گا۔ ان کے مطابق یاتریوں کی سہولت کے لیے موجودہ پیدل راستے کو 4-5 فٹ سے بڑھا کر 8-10 فٹ کرنے سے شیش ناگ جھیل پر نسبتاً محدود اثر پڑے گا۔
جو 2006 سے 2025 کے درمیان محض 0.32 ہیکٹر تک پھیلی ہے,تاہم وہاں گاڑیوں کا داخلہ ماحولیات کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ 2022 اور 2024 میں شیش ناگ اور پنجترنی کے قریب پیش آنے والے حادثات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر بتایا کہ ہموار زمین کی کمی کے باعث بیس کیمپ براہِ راست پہاڑی ندی نالوں کے کنارے قائم کیے جاتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ (100 ملی میٹر سے زائد بارش) کی صورت میں ملبہ اور سیلابی ریلہ سیدھا ان کیمپوں سے گزرتا ہے، جس کے لیے انتظامیہ اور مقامی افراد کو سخت احتیاطی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔
سیٹلائٹ میپنگ کے حوالے سے پروفیسر جسروٹیہ نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں شناخت کی گئی 55 حساس گلیشیئل جھیلوں (کشمیر میں 46 اور جموں میں 9) میں سے 10 انتہائی حساس قرار دی گئی ہیں (کشمیر میں 6 بشمول شیش ناگ، گنگابل، ترسر، مرسر اور گڈسر؛ جبکہ جموں میں 4 بشمول ہنگو، منڈکسر، نندن سر اور ننگا الپائن جھیل)۔ شیش ناگ جھیل کے پھیلاؤ کی رفتار فی الحال سست ہے، لیکن جموں کی ہنگو جھیل تیزی سے پھیل رہی ہے اور اگر اس سے جڑا ہوا لٹکتا ہوا گلیشیئر ٹوٹ کر اس میں گرتا ہے تو آئندہ دہائی میں اس کے پھٹنے کا شدید خطرہ ہے، جو نشیبی علاقوں میں موجود پن بجلی کے منصوبوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔
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شیش ناگ منصوبے پر جاری سیاسی تنقید پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر جسروٹیہ نے کہا کہ آبادی میں اضافے اور عوامی تحفظ و سہولت کے پیش نظر بنیادی ڈھانچے میں بہتری ناگزیر ہے، لیکن بے لگام انسانی مداخلت کے نقصانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کو متوازن احتیاطی اقدامات کرنے چاہئیں—جیسے کہ ایک وقت میں انسانی رش اور بوجھ کو محدود رکھنا—جبکہ ماحولیاتی ادارے اور سائنس دان اس نازک خطے کی مسلسل نگرانی جاری رکھیں تاکہ کسی ناقابلِ تلافی ماحولیاتی نقصان سے بچا جا سکے۔