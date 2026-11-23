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کشمیر؛ شیش ناگ جھیل کے قریب کھدائی پر سیاسی رہنماؤں، ماہرین ماحولیات کا اظہار تشویش
شیش ناگ جھیل کے قریب بھاری مشینری کے استعمال پر محبوبہ مفتی، میرواعظ کشمیر نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے تعمیرات روکنے کا مطالبہ کیا۔
Published : November 23, 2026 at 5:12 PM IST
سرینگر: کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں واقع "شیش ناگ" جھیل کے قریب ایکسکیویٹر مشین کے ذریعے سڑک بنانے کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سماجی، سیاسی و مذہبی رہنماؤں اور تنظیموں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور ماہرین ماحولیات نے ماحولیات کے لحاظ سے انتہائی حساس اس پہاڑی جھیل کے قریب تعمیراتی سرگرمیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
یہ ویڈیو مبینہ طور پر ایکسکیویٹر مشین کے ڈرائیور نے شیئر کی تھی، جو بعد میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہوگئی۔ شیش ناگ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 3,590 میٹر (11,780 فٹ) کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جھیل گلیشیئر کے کٹاؤ سے بننے والی ایک پہاڑی وادی میں موجود ہے۔
سرینگر سے 120 کلومیٹر اور پہلگام سے 23 کلومیٹر دور واقع یہ جھیل ان پہاڑی جھیلوں میں شامل ہے جہاں چندن واڑی تک سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ وہاں سے جھیل تک جانے کے لیے پیدل سفر یا گھوڑوں پر سوار ہونا پڑتا ہے۔ ہندوؤں کی پوتر امرناتھ گپھا اس جھیل سے تقریباً 20 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ "کشمیر بھی اب اتراکھنڈ بنتا جا رہا ہے، جہاں چار دھام یاترا کے لیے سڑکوں کی تعمیر نے علاقے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔"
شیش ناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر کی مبینہ ویڈیو کے بارے میں پوچھے جانے پر محبوبہ مفتی نے کہا، "ماحولیات سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پر الزام لگایا جائے گا کہ ہم معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں اور امرناتھ یاترا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ نیپال میں بھی تباہی ماحولیات کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہوئی۔ اگر جواہر لعل نہرو نے ڈیم تعمیر نہ کیا ہوتا تو اس تباہی کے اثرات بہار تک پہنچ جاتے۔"
پی ڈی پی کے ترجمان اور کشمیری پنڈت رہنما موہت بھان نے شیش ناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر کو ’’ہندو مذہب اور فطرت پر یقین کے خلاف جرم‘‘ قرار دیا۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا: "شیش ناگ کشمیر کے پہاڑوں میں واقع کوئی عام جھیل نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں یہ ایک پوتر مقام ہے، جہاں عقیدے کے مطابق بھگوان شیو نے امرناتھ گپھا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سانپوں کو چھوڑا تھا، تاکہ وہاں دیوی پاروتی کو امر کتھا سنائی جا سکے۔ کئی نسلوں سے ہندو مذہب میں دریاؤں، چشموں، جھیلوں اور پہاڑوں کو فطرت کی پوتر شکلیں مان کر ان کی تعظیم کی جاتی رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس بات میں ایک گہرا تضاد ہے کہ ایک طرف ہندو عقیدے کا حوالہ دیا جائے اور دوسری طرف اسی عقیدے سے وابستہ قدرتی ماحول کو غیر ضروری تعمیرات، پہاڑوں کی کٹائی اور زمین کو ہموار کرنے کے ذریعے نقصان پہنچانے کی اجازت دی جائے۔"
موہت بھان نے کہا کہ جس کام کو ترقی کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی قیمت ایک نازک پہاڑی ماحولیاتی نظام اور ہندو مذہبی عقیدے سے جڑے قدرتی منظرنامے کو نقصان پہنچا کر نہیں چکائی جا سکتی۔
ان کے مطابق، ’’عقیدہ اور ماحولیات ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ دونوں کا تحفظ ضروری ہے۔ آپ کسی یاترا کے تقدس کی بات کرتے ہوئے اس راستے میں آنے والے قدرتی ماحول کے تقدس کو نظرانداز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شیش ناگ کا احترام نہیں کر سکتے تو پھر امرناتھ یاترا کے نام پر آخر ہم کس چیز کو محفوظ رکھنے کی بات کر رہے ہیں؟"
میرواعظ کشمیر نے بھی مذمت کی
کشمیر کے میرواعظ مولوی عمر فاروق نے بھی جھیل کے قریب تعمیراتی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں میرواعظ نے لکھا، "پہلگام کے گلیشیئر والے علاقے میں خوبصورت اور صاف شفاف شیش ناگ جھیل کے قریب بھاری مشینری کے استعمال کی ویڈیوز اور اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ اس سے ہمالیائی خطے کے اس نازک ماحولیاتی نظام پر تعمیراتی سرگرمیوں کے اثرات کے حوالے سے لوگوں میں سنگین خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے گلیشیئر پہلے ہی تیزی سے پگھل رہے ہیں اور پڑوسی ملک نیپال میں حالیہ گلیشیئر سے آنے والے تباہ کن سیلاب نے ایک بار پھر یہ یاد دلایا ہے کہ ہمالیہ کا خطہ کتنا غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اس قسم کی سرگرمیاں تشویش پیدا کرتی ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ کشمیر نے ہمیشہ امرناتھ یاتریوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا ہے اور ان کے لیے سہولیات بہتر بنانے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا۔ میرواعظ نے مزید کہا، "لیکن یہ سب ہمارے نازک ماحولیاتی نظام کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے سنگین ماحولیاتی خدشات پر حکام کو عوام کو جواب دینا ہوگا۔ ہمارے قیمتی پہاڑوں، گلیشیئرز اور آبی ذخائر کو لوٹنے کے بجائے ان کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس لیے اس کام کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔"
ماہر ماحولیات راجہ مظفر بٹ نے مجوزہ تعمیرات کو ایک تباہی قرار دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا، ’’آخر اتنی بھاری مشینیں کشمیر کے گلیشیئرز تک کیسے پہنچ رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اس بارے میں معلومات دے سکتا ہے؟‘‘
اس سلسلے میں ای ٹی وی بھارت نے جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات الطاف احمد وانی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔
این ایچ آئی ڈی سی ایل کی تفصیلی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟
نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (NHIDCL)، جو روڈ ویز ایڈ ہائی ویز کی وزارت و شاہراہوں کے تحت کام کرتی ہے، کی تفصیلی منصوبہ جاتی رپورٹ (DPR) کے مطابق، ادارہ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کھنہ بل سے ضلع گاندربل کے بالتل تک چار لین والی سڑک (این ایچ 501) تعمیر کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق، منصوبے کے تحت آنے والی سڑک کی نوعیت مختلف مقامات پر مختلف ہوگی۔ کھنہ بل جنکشن سے سیر ہمدان تک سڑک چار لین کی ہوگی، جبکہ اس کے بعد پہلگام تک دو لین والی سڑک ہوگی۔ پہلگام سے چندن واڑی تک زیادہ تر سڑک سنگل لین یا درمیانی چوڑائی والی ہوگی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت سڑک کے ذریعے صرف چندن واڑی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کوئی موجودہ سڑک نہیں ہے اور پورا علاقہ غیر تعمیر شدہ قدرتی خطہ ہے۔ تاہم، مسافر شری امرناتھ جی کی زیارت کے پیدل راستے کے ذریعے شیش ناگ، پنچ ترنی اور سنگم ٹاپ سے ہوتے ہوئے بالتل تک پہنچ سکتے ہیں۔
ڈی پی آر کے مطابق، "یہ غیر تعمیر شدہ پہاڑی راستہ شدید برف باری اور ہمالیہ کے بلند پہاڑوں کی وجہ سے کئی مہینوں تک بند رہتا ہے۔ مجوزہ سڑک شری امرناتھ جی کے درشن کے لیے ایک اہم اور روایتی راستہ ہے۔ یہ پہلگام کے سیاحتی مقامات، جن میں آرو، بیتاب ویلی، چندن واڑی اور شیش ناگ شامل ہیں، کو بھی جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھہ بل اور مٹن روڈ کے ذریعے تاریخی مارتنڈ سورج مندر تک رسائی بھی فراہم کرتا ہے۔"
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کھنہ بل یاترا کا ایک اہم مرکز ہے، جہاں سے مجوزہ سڑک کے ذریعے شری امرناتھ جی کے درشن اور پہلگام کے سیاحتی مقامات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ مقامات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں کافی مقبول ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، کھنہ بل سے بالتل تک این ایچ 501 کے مجوزہ راستے، جس میں اچھہ بل سے بومزو تک رابطہ بھی شامل ہے، کو 15 نومبر 2022 کو منظوری دی گئی تھی۔
این ایچ آئی ڈی سی ایل، چندن واڑی سے سنگم ٹاپ تک 22.3 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کرے گا۔ یہ سڑک شیش ناگ اور پنچ ترنی سے ہوتے ہوئے پہلگام کے جنوبی راستے کو شمال میں واقع بالتل کے راستے سے جوڑے گی۔ اس منصوبے میں شیش ناگ سے پنچ ترنی تک 10.8 کلومیٹر طویل سرنگ کی تعمیر بھی شامل ہے۔
ڈی پی آر کے مطابق، ’’اس منصوبے کا اہم حصہ مہاگنوس ٹاپ (گنیش ٹاپ) کے نیچے سے گزرنے والی 10.8 کلومیٹر طویل دو سرنگوں پر مشتمل سرنگ ہے۔ اس کے ذریعے پیدل سفر کے دوران آنے والے سب سے دشوار گزار، برف سے ڈھکے اور بلند پہاڑی راستے سے بچا جا سکے گا۔‘‘
این ایچ آئی ڈی سی ایل کی رپورٹ کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے کے بعد گاڑیاں پہلگام اور چندن واڑی سے سنگم تک اور وہاں سے بالتل تک جا سکیں گی۔ اس کے بعد سنگم سے مقدس امرناتھ گپھا تک صرف آخری تین کلومیٹر کا راستہ باقی رہے گا۔ اس حصے کو الگ منصوبے کے تحت 4.5 میٹر چوڑی سیمنٹ کنکریٹ (CC) سڑک میں تبدیل کرنے اور یاتریوں کے لیے ضروری سہولیات فراہم کرنے کی تجویز ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ مجموعی طور پر 110 کلومیٹر طویل این ایچ 501 سڑک کی بہتری کا حصہ ہے، جو کھنہ بل، پہلگام، چندن واڑی، بالتل اور سونہ مرگ کو آپس میں جوڑے گی۔
اس پورے منصوبے پر تقریباً 3,500 کروڑ سے 5,300 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ اس کا مقصد کئی دنوں پر مشتمل امرناتھ یاترا کے پیدل سفر کو چند گھنٹوں تک محدود کرنا اور سرینگر کو بائی پاس کرتے ہوئے لداخ کی طرف جانے کے لیے ایک متبادل اسٹریٹجک رابطہ فراہم کرنا ہے۔
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