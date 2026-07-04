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شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل کی جانب سے 29واں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی اجلاس کا انعقاد
اجلاس کی صدارت وائس چانسلر سکاسٹ کشمیر پروفیسر نذیر احمد گناٸی نے کی، جبکہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ڈاکٹر ریحانہ حبیب کانٹھ مہمانِ اعزاز تھی۔
Published : July 4, 2026 at 4:40 PM IST
پلوامہ : شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے تحت قائم کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ پلوامہ میں آج 29واں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں زرعی تحقیق کو کسانوں کی ضروریات سے ہم آہنگ بنانے اور توسیعی خدمات کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔
اجلاس کی صدارت وائس چانسلر سکاسٹ کشمیر پروفیسر نذیر احمد گناٸی نے بطور مہمانِ خصوصی کی، جبکہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ڈاکٹر ریحانہ حبیب کانٹھ مہمانِ اعزاز تھی۔ اجلاس میں ہیڈ کے وی کے ملنگ پورہ ڈاکٹر جاوید احمد مگلو، چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ، مختلف محکموں کے افسران، سائنسدان، توسیعی ماہرین، متعلقہ شعبوں کے نمائندوں، ترقی پسند کسانوں اور سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔
اپنے خطاب میں پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کہا کہ کرشی وگیان کیندر زرعی تحقیق کو کسانوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زراعت، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ، زرعی نظام میں تنوع اور سائنسدانوں و کسانوں کے درمیان مضبوط رابطے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زرعی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔
ڈاکٹر ریحانہ حبیب کانت نے زرعی تحقیقاتی اداروں، توسیعی ایجنسیوں اور مختلف محکموں کے درمیان باہمی اشتراک کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بدلتے زرعی حالات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کے وی کے کے سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ کسانوں کی ضروریات کے مطابق نئی ٹیکنالوجی اور مؤثر توسیعی پروگرام تیار کریں۔
اس سے قبل ہیڈ کے وی کے ملنگ پورہ ڈاکٹر جاوید احمد مگلو نے مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے ادارے کی گزشتہ ایک سالہ کارکردگی، کامیابیوں، فرنٹ لائن ڈیمانسٹریشنز، تربیتی پروگراموں اور دیگر توسیعی سرگرمیوں پر مشتمل تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے آئندہ سال کے ایکشن پلان سے بھی آگاہ کیا، جس میں پائیدار زراعت، باغبانی، مویشی پروری اور دیہی نوجوانوں و خواتین کی مہارتوں میں اضافہ ترجیحی شعبے قرار دیے گئے۔
اجلاس کے دوران مختلف شعبوں کے سائنسدانوں نے جاری پروگراموں کا جائزہ لیا اور خطے کو درپیش زرعی مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں۔ سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کے اراکین نے جدید زرعی ٹیکنالوجی کی مؤثر ترسیل، کسانوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت اور توسیعی خدمات کے دائرہ کار کو مزید وسیع بنانے پر زور دیا۔
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ترقی پسند کسانوں نے بھی اپنے تجربات اور زمینی مسائل سے متعلق آراء پیش کیں اور زرعی پیداوار میں بہتری کے لیے عملی تجاویز دیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانِ خصوصی پروفیسر نذیر احمد گنی نے مہمانِ اعزاز ڈاکٹر ریحانہ حبیب کانت اور دیگر معزز شخصیات کی موجودگی میں کے وی کے ملنگ پورہ کی سالانہ رپورٹ، ایکشن پلان اور سالانہ میگزین کی باضابطہ رونمائی بھی انجام دی۔