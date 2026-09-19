ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکومت این ایچ پی سی ملازمین کے حوالے سے غیر سنجیدہ: شیخ رشید
این ایچ ایم ملازمین مستقل کرنے، تنخواہوں میں برابری، ملازمت کے تحفظ اور سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 11:32 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر کے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر شیخ رشید ترالی نے کہا کہ موجودہ سرکار این ایچ ایم ملازمین کے زیر التواء مطالبات کو حل کرنے میں غیر سنجیدہ ہے اور یہ سرکار اس حوالے سے غیر ضروری طوالت سے کام لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف وزیر صحت سکینہ ایتو کہتی ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں تو پھر ان انہیں حل کرنے میں سرکار کو کیا مشکلات ہیں۔
شیخ رشید نے بتایا کہ این ایچ ایم ملازمین کی جدوجہد محض تنخواہوں کا معاملہ نہیں بلکہ یہ عزتِ نفس، ملازمت کے تحفظ، شناخت اور محفوظ مستقبل سے متعلق ہے۔ ان ملازمین نے اسپتالوں، صحت مراکز اور دور دراز علاقوں میں مریضوں کی خدمت کی ہے اور اکثر یہ ہماری عوامی صحت کے نظام میں ایک اہم کڑی ثابت ہوئے ہیں۔
ین ایچ ایم ملازمین مستقل کرنے، تنخواہوں میں برابری، ملازمت کے تحفظ اور سماجی تحفظ کی سہولیات، جن میں ای پی ایف، ای ایس آئی، انشورنس اور ریٹائرمنٹ فوائد شامل ہیں، کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے جاری احتجاج، جو رواں ماہ کے اوائل میں شروع ہوا تھا، بدستور جاری ہے اور ملازمین ایک ٹھوس اور مقررہ مدت پر مبنی لائحہ عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ برسوں کی خدمات کا صلہ مسلسل غیر یقینی کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، یکساں کام کے لیے منصفانہ معاوضہ ملنا چاہیے اور کنٹریکٹ پر ملازمت کو ملازمین کو بنیادی عزت اور سماجی تحفظ سے محروم رکھنے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔
مزید پڑھیں: قاضی گنڈ میں ٹرک کی ٹکر سے ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق
شیخ رشید نے بتایا کہ موجودہ سرکار ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے اور یہ سرکار اپنی کرسی بچانے کے فراق میں عوامی مفادات کو زنک پہنچا رہی ہے جو کہ صریحاً نا انصافی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ این ایچ ایم ملازمین سمیت تمام ڈیلی ویجروں کے مسائل حل کیے جائیں۔