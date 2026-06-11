ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں حالات قابل تشویش: شیخ رشید
انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ جائز حقوق کی لڑائی لڑنے والوں کے خلاف طاقت کا بے تحاشہ استعمال کر رہا ہے۔
Published : June 11, 2026 at 10:36 PM IST
ترال (شبیر بٹ): پی ڈی پی لیڈر شیخ رشید نے جمعرارت کو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں مظاہرین کے خلاف پاکستان کے وحشیانہ کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں کی رپورٹوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پولیس کی شدید بربریت کی اطلاعات ہیں جس میں متعدد مظاہرین ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے والے افراد کے خلاف طاقت کا بے تحاشہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کے مطابق پاکستان کی متواتر حکومتوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جزبات اور احساسات کا ہمیشہ خون کیا ہے اور اب تنگ آمد بہ جنگ آمد کے مصداق یہ لوگ پاکستان کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان پر راست فائرنگ کی جارہی ہے اور انہیں زدکوب کیا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ باہری دنیا کو یہ تاثر تھا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم ہیں مگر جب یہ باتیں سامنے آرہی ہے اور اب معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نہ ہی سیاسی سطح پر حقوق فراہم کیے گئے ہیں اور نہ ہی انھیں سماجی سطح پر حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں جب کہ بنیادی سہولیات جیسے کہ تعلیم، صحت عامہ اور دیگر شعبہ جات میں بہت ہی دشواریوں کا سامنا ہے۔
مزید پڑھیں: پی او کے کی صورتحال پر فاروق عبداللہ کا اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ
انہوں نے کہا کہ پی او کے کے لوگ جب اپنے جائز حقوق کی بحالی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ان پر اب تشدد کیا جا رہا ہے جو کہ انسانی حقوق کی صریحا خلاف ورزی ہے اور اس حوالے سے جو صورت حال سوشل میڈیا کے زریعے سامنے آرہی ہے، اسے ہر زی حس کا دل مجروح ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہمارے اس کشمیر کا ایک حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید نے عالمی برادری سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے خلاف دباؤ بڑھایا جائے۔
یہ بھی پڑھیں:
پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج پر ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر خالد حسین کا ردعمل
ایم ایل اے گریز کی پی او کے میں شہری ہلاکتوں کی مذمت، پاکستان پر سی پی ای سی کے ذریعے گلگت پر سمجھوتہ کرنے کا الزام
پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا، 11 ہلاک 70 سے زائد زخمی