ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شیخ عبداللہ نے وزارت اعلیٰ کے لیے خودمختاری کا سودا کیا: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں، شیخ عبداللہ کے 1975 کے 'اندرا عبداللہ ایکارڈ' اور فاروق عبداللہ کے متضاد بیانات کی سخت تنقید کی۔
Published : November 2, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:57 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے حکمران نیشنل کانفرنس (این سی) پر الزام عائد کیا کہ اس نے کشمیری عوام کو ملک میں مشکوک بنا کر پیش کیا ہے۔ محبوبہ نے نیشنل کانفرنس کے بانی چیئرمین شیخ محمد عبداللہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رائے شماری کے مطالبے سے لے کر خودمختاری کے معاملے تک کئی سیاسی موڑ لیے، جن سے کشمیر میں عوام کے اندر بے اطمینانی کے بیج بوئے گئے اور کشمیریوں کو ہندوستان میں مشکوک بنا دیا گیا۔
سرینگر میں پارٹی کارکنوں کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ نے خودمختاری کے بجائے اقتدار کو ترجیح دی اور ’’اقتدار کے لیے خودمختاری کا سودا کیا۔‘‘
محبوبہ مفتی سال 1975 کے اس معاہدے کا حوالہ دے رہی تھیں جس کے تحت شیخ عبداللہ کو طویل عرصے تک قید میں رہنے کے بعد رہا کیا گیا تھااور انہوں نے رائے شماری کی تحریک کو خیر باد کہہ کر بالآخر وزارت اعلیٰ کی کرسی قبول کی اور اس معاہدے کو 'اندرا عبداللہ ایکارڈ' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شیخ کو 1953 میں گلمرگ میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔
ادھر، محبوبہ مفتی نے کارکنوں کی تالیوں کے درمیان کہا: "شیخ محمد عبداللہ نے خودمختاری کے بجائے وزارتِ اعلیٰ کی کرسی کا انتخاب کیا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پیدا ہونے والے تمام بدترین حالات کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس ہے۔ محبوبہ نے کہا: ’’چاہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بات ہو، گرفتاریاں ہوں، کشمیر کے اندر کشمیریوں کی شناخت پوچھنے کا معاملہ ہو یا ملک میں انہیں مشکوک بنانا ہو، یہ تمام مسائل نیشنل کانفرنس کی دوہری سیاست کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔‘‘
نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کو کشمیر کو بچانے سے تعبیر کیا تھا۔ محبوبہ کا الزام تھا کہ فاروق عبداللہ وادی میں ایسے بیانات دیتے ہیں تاکہ ملک کی دوسری ریاستوں میں کشمیریوں کو مارا پیٹا جائے۔
انہوں نے کہا، ’’وہ (فاروق عبداللہ) کشمیر میں ایک بیان دیتے ہیں اور نئی دہلی میں اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر کو بچا رہا ہے، لیکن اتوار کو نئی دہلی میں انہوں نے کہا کہ خون کا ہر قطرہ ہندوستان کے لیے (پیش خدمت)ہے۔ ان کے یہ متضاد بیانات کشمیری عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔‘‘
نیشنل کانفرنس کی حکمرانی کو ناکام قرار دیتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ 50 سے زیادہ ارکان اسمبلی والی حکومت 2024 کے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدے پورے کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’گزشتہ دو برسوں کے دوران حکومت نے نہ مفت گیس سلنڈر فراہم کیے اور نہ ہی مفت بجلی دی۔ پھر یہ خودمختاری کی بات کیسے کر سکتی ہے؟‘‘ محبوبہ نے کہا کہ کشمیر ملک کا ’’تاج‘‘ ہے اور خبردار کیا کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
پی ڈی پی کے ایجنڈے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بانی مرحوم مفتی محمد سعید نے ہندوستان اور جموں و کشمیر کے عوام کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے میں مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا: ’’حکومتِ ہند کو کشمیری عوام پر اسی طرح اعتماد کرنا چاہیے جس طرح اٹل بہاری واجپائی اور جواہر لعل نہرو نے ہم پر بھروسہ ظاہر کیا تھا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
عمر عبداللہ بھی 1975والا شیخ عبداللہ کا راستہ اپنا رہے ہیں: محبوبہ مفتی