نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ معاملہ: درزی سے لے کر اہلکاروں کے گھروں میں سوگ، اہل خانہ پر ٹوٹا غم کا پہاڑ
سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے دھماکے میں ایک درزی اور اہلکاروں سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : November 16, 2025 at 9:13 AM IST
سری نگر: نوگام کے لوگوں کو اس وقت ایک بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا جب دہلی بم دھماکوں سے منسلک دہشت گرد ماڈیول سے پکڑا گیا دھماکہ خیز مواد فرانزک جانچ کے دوران پھٹ گیا۔ نوگام میں تباہ شدہ گاڑیاں، دھماکے کی جگہ کے قریب خون کے دھبے، اور قریبی گھروں میں ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے شیشے اس درد کی عکاسی کرتے ہیں جو انہوں نے برداشت کیا۔ دارالحکومت سری نگر میں جمعہ کی رات ہونے والے دھماکے میں پولیس اہلکار، سول اہلکار اور شہری اور درزی سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے۔
نیشنل ہائی وے 44 کے ساتھ نوگام میں ایک رہائشی کالونی میں مقامی لوگوں کو یاد ہے کہ پولیس اسٹیشن میں گزشتہ ایک ہفتے سے سرگرمیاں عروج پر تھیں کیونکہ جموں کشمیر پولیس کے ایک بین ریاستی دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کے بعد حکام کی ٹیمیں وہاں پہنچی تھیں۔ دہلی کے لال قلعہ پر خودکش حملے کے متاثرین میں سے ایک سمیت چار ڈاکٹر اس نیٹ ورک کے رکن تھے۔ اس معاملے میں فرید آباد میں 2,900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا تھا۔
حکام کے مطابق اسے باہر سے لا کر تھانے میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہاں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے بتایا کہ دھماکہ تقریباً 11 بجکر 20 منٹ پر ہوا۔ جب فرانزک سائنس لیبارٹری کی ایک ٹیم ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے فرانزک اور کیمیائی معائنے کے لیے نمونے تیار کر رہی تھی۔
انہوں نے کہا، "بڑی مقدار میں برآمد ہونے کی وجہ سے، ایف ایس ایل ٹیم گزشتہ دو دنوں سے یہ عمل کر رہی تھی۔ ضبطگی کی غیر مستحکم اور حساس نوعیت کے پیش نظر، ایف ایس ایل ٹیم کی طرف سے نمونے لینے اور ہینڈلنگ کا عمل انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔"
واقعے کے بعد تھانے سے چند میٹر کے فاصلے پر محمد شفیع پرےکا گھر ماتم کا مرکز بن گیا۔ سوگواروں کا ہجوم صبح سے ہی علاقے میں تھا اور پورے محلے میں چیخ و پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ان کی بیوی کی بے قرار چیخوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ شدت سے اپنے شوہر کی تلاش کر رہی تھی، جو خاندان کا واحد کمانے والا تھا۔
بزرگ خواتین نے اسے تسلی دی تو وہ رو پڑی، "شفیع میری واحد امید تھی، اب میں اکیلی ہوں۔" 50 سالہ متوفی اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی پر مشتمل خاندان کا واحد کمانے والا تھا اور تھانے میں نمونوں کے لیے تھیلے سلائی کرنے آیا تھا، یہ کام اس نے صبح سے شروع کیا تھا۔
وہ پولیس اسٹیشن گیا اور سلائی کے لیے اپنی سلائی مشین اپنے ساتھ لے گیا، لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنے اور مسجد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے واپس لوٹ آیا۔ شام کو وہ اپنی دکان بند کرنے کے لیے آیا اور ہم نے کچھ دیر گپ شپ کی، جس کے بعد وہ اپنی سائیکل پر واپس اپنے محلے چلا گیا۔ ایک پڑوسی نے پرے کی بند دکان کے باہر بتایا کہ، پورا علاقہ اس کی موت پر سوگوار ہے۔
مہلوکین کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچتے ہی مناظر ایسے ہی تھے۔ قریبی ناٹی پورہ محلے میں سہیل احمد چوکیدار کے اہل خانہ ان کی لاش کی آمد پر گہرے غم اور صدمے میں ڈوب گئے۔ اس نے اپنے پیچھے والدین، ایک چھوٹا بھائی اور دو شادی شدہ بہنیں چھوڑی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کا واحد کمانے والا تھا۔ وہ ایک کمیونٹی سروس سنٹر چلاتا تھا اور جموں و کشمیر ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں چوکیدار کی نوکری بھی کرتا تھا۔
بمنہ ہاؤسنگ کالونی میں متوفی کانسٹیبل محمد امین کے اہل خانہ دوپہر تک ان کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرتے رہے۔ انہیں صبح تک اس سانحے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں روتے ہوئے مقتول کے بھائی نے بتایا کہ "ایک پڑوسی نے مجھے رات 8 بج کر 45 منٹ پر پولیس کنٹرول روم میں جانے کی اطلاع دی، لیکن میں اپنے بھائی کی لاش کی شناخت نہیں کر سکا کیوںکہ وہ اس حالت میں نہیں تھا، ہم نے گھنٹوں انتظار کیا، اس امید پر کہ شاید وہ غائب ہو گیا ہو یا کہیں پناہ لے لی ہو"۔
ایک متعلقہ واقعہ میں، ہفتہ کو بڈگام کے سوبگ گاؤں میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب نائب تحصیلدار مظفر احمد کی آخری رسومات کے لیے سوگوار جمع تھے۔ مرد و خواتین ٹھنڈی ہوا میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ جنازہ تنگ گلیوں سے لے جایا جا رہا تھا اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
ان کے آبائی قبرستان میں سوگ کی لہر تھی۔ ان کا ایک پڑوسی عبدالقیوم جو مظفر کے ساتھ پلا بڑھا، خاموشی سے خاندان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کہا، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس پر آپ بغیر سوچے سمجھے اعتماد کر سکتے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، ’’ہمارے گاؤں نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا ہے جو ہمیشہ ہر کسی کی پریشانی کو اپنا سمجھتا تھا۔
ایک اور پڑوسی، رفیقہ بیگم نے مظفر کو یاد کرتے بتایا کہ وہ کس طرح اکثر محلے کے بزرگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. ان کے مطابق مظفر کا معمول تھا کہ وہ بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لایا کرتے تھے۔ رفیقہ بیگم نے کہا، اب اس طرح ہمارے دروازے پر کون دستک دے گا؟
جیسے ہی سینئر عہدیدار مقامی لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہوئے، جذباتی نعرے بھیڑ میں گونجنے لگے۔
جب کپواڑہ کے مقام شاہوالی میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے انسپکٹر اسرار احمد کی آخری رسومات کی تیاریاں جاری تھیں تو گاؤں میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ عام طور پر ہلچل والی سڑکیں غیر معمولی طور پر پرسکون تھیں، اور رہائشی خاموش لہجے میں بات کرتے تھے۔
اسرار کے قریبی پڑوسی شبیر احمد نے سوگواروں کے ہجوم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ پورا علاقہ اس کے بغیر ویران محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، "اسرار صاحب سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ جوان ہیں یا بوڑھے۔"
بہت سے رہائشیوں نے کہا کہ سب سے مشکل لمحہ اس وقت آیا جب اسرار کے والد، ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، جنازے کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے۔ قریب ہی کھڑے ایک رشتہ دار نذیر احمد نے کہا، "ایک باپ کو یہ دن کبھی نہیں دیکھنا پڑے۔ اس نے ہم سب کے اندر کچھ توڑ دیا۔"
مبشر کے نام سے مشہور جاوید احمد راتھر کی موت نے پلوامہ کے ترال کے ہری پریگام گاؤں میں پڑوسیوں کو صدمہ پہنچا دیا۔ کرائم برانچ کے 32 سالہ فوٹوگرافر کو اپنی میٹھی آواز، نرم مسکراہٹ اور ایمانداری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
جموں و کشمیر حکومت نے بعد میں نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ حکومت نے کہا کہ مرنے والوں کے ہر خاندان کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے دس لاکھ روپے اور زخمیوں کو ایک ایک لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔
