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'داخلی سیاست، معاملات کا منڈیٹ نہیں' ششی تھرور کی قیادت میں پارلیمانی کمیٹی جموں پہنچی
ششی تھرور نے جموں میں کہا کہ کمیٹی کا دائرۂ کار ہند-پاک، ہند-چین تعلقات اور پاسپورٹ خدمات کا جائزہ لینا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 22, 2026 at 6:20 PM IST
جموں (عامر تانترے): کانگریس کے رکن پارلیمان ششی تھرور کی قیادت میں پارلیمانی کمیٹی برائے امورِ خارجہ نے پیر کے روز جموں کا دورہ کیا اور یہاں ریجنل پاسپورٹ دفتر (آر پی او) سمیت متعلقہ حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کمیٹی کے جموں ضلع کے سچیت گڑھ علاقے میں واقع بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کا دورہ کرنے کی بھی توقع ہے۔
جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ کمیٹی کا مینڈیٹ داخلی سیاسی یا مقامی معاملات پر بحث کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ کشمیر وادی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ کمیٹی یہاں تین موضوعات کا مطالعہ کرنے آئی ہے، جن میں ہند-پاکستان تعلقات، ہند-چین تعلقات اور پاسپورٹ دفاتر و پاسپورٹ سیوا کیندروں (پی ایس کے) کی کارکردگی شامل ہے۔ ہم صرف ان ہی تین امور کا جائزہ لے رہے ہیں۔"
کمیٹی نے ریجنل پاسپورٹ دفتر اور پاسپورٹ سیوا کیندر جموں کا بھی دورہ کیا۔ بعد ازاں ششی تھرور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کمیٹی نے جموں میں پارلیمانی کمیٹی برائے امورِ خارجہ کا تفصیلی اجلاس منعقد کیا، جس میں علاقائی پاسپورٹ دفتر اور پاسپورٹ سیوا کیندروں کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔
انہوں نے کہا: "ہم نے پاسپورٹ جاری کرنے کے عمل کے بارے میں پاسپورٹ حکام، پولیس، سی آئی ڈی اور محکمہ ڈاک کے نمائندوں سے کئی اہم اور تفصیلی سوالات کیے۔ پاسپورٹ کی کارروائی، پولیس تصدیق اور اجرا میں ہونے والی بعض غیر ضروری تاخیر کے معاملات کی نشاندہی کی گئی اور ان پر تفصیل سے بات ہوئی۔ حکام نے بہتری کی یقین دہانی کرائی ہے۔"
تھرو ر نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹی نے جموں کے ریجنل پاسپورٹ دفتر اور پاسپورٹ سیوا کیندر کا دورہ کیا اور بظاہر دونوں ادارے بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں۔
اس سے ایک روز قبل ششی تھرور نے سرینگر میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے لوک بھون کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں تھرور نے لکھا: "سرینگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ لوک بھون میں ایک بہترین ملاقات ہوئی۔ ہم نے جموں و کشمیر کی صورتحال اور معمول کے حالات کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ کشمیری رائٹرز ایسوسی ایشن اور خواتین تنظیم کی صدر سے گفتگو کر رہے تھے، جسے میں نے ایک مثبت رابطہ کاری کے طور پر سراہا۔ اگرچہ اب بھی کئی چیلنجز موجود ہیں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مثبت احساسات کے ساتھ واپس لوٹا۔"
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