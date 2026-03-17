شبیر شاہ عدالتی اجازت کے بغیر کشمیر نہیں جاسکتے، سپریم کورٹ نے کی سخت ضمانتی شرائط عائد
سپریم کورٹ نے طویل حراست اور مقدمے کی سست رفتار کو بنیاد بنا کر علیحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ کو ضمانت دی۔
Published : March 17, 2026 at 6:21 PM IST
سرینگر: سپریم کورٹ نے کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کو این آئی اے کے دہشت گردی کی مالی معاونت کے کیس میں ضمانت دے دی ہے، لیکن ان پر سخت شرائط بھی عائد کی گئی ہیں، جن میں عدالت کی اجازت کے بغیر دہلی سے باہر جانے پر پابندی شامل ہے۔
نو صفحات پر مشتمل اپنے تفصیلی حکم میں جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی بنچ نے کہا کہ "شاہ طویل عرصے سے جیل میں ہیں اور مقدمے کی کارروائی بہت سست ہے، اس لیے انہیں راحت دی گئی۔" عدالت نے کہا کہ "شاہ تقریباً ساڑھے آٹھ سال سے جیل میں ہیں، اور اگر مقدمہ آگے نہ بڑھے تو اتنی لمبی حراست ضمانت دینے میں اہم بات ہوتی ہے۔ 74 سالہ شاہ کو 4 جون 2019 سے حراست میں رکھا گیا تھا۔ ان کے خلاف 2017 میں این آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے جون 2025 میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ مقدمہ بہت سست چل رہا ہے۔ 248 گواہوں میں سے اب تک صرف 30 کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، اور جلد فیصلہ آنے کا امکان نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ "اگر مقدمہ مناسب وقت میں ختم نہ ہو تو کسی کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا اس کی ذاتی آزادی کے خلاف ہے، جس کی آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔"
تاہم، ضمانت کے ساتھ سخت پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ شاہ عدالت کی اجازت کے بغیر دہلی سے باہر نہیں جا سکتے، انہیں اپنا پاسپورٹ جمع کرانا ہوگا، این آئی اے کے سامنے باقاعدہ پیش ہونا ہوگا اور گواہوں یا میڈیا کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔
انہیں ہر پندرہ دن میں ایک بار بدھ یا جمعرات کو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان این آئی اے کے افسر کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک موبائل یا ایک لینڈ لائن نمبر استعمال کریں گے اور اسے ہر وقت آن رکھیں گے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ اگر کسی شرط کی خلاف ورزی ہوئی تو ضمانت منسوخ کی جا سکتی ہے۔
یہ کیس مبینہ طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت سے جڑا ہے، جس میں ایک شریک ملزم کے ساتھ لین دین کا الزام بھی شامل ہے۔ شاہ کے وکیل نے کہا کہ "ایک شریک ملزم محمد اسلم وانی پہلے ہی اس کیس سے بری ہو چکے ہیں، جس سے الزام کمزور پڑ گیا ہے۔" سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اسلم وانی کو مقدمے میں بری کیا جا چکا ہے۔
شاہ کے خلاف ای ڈی کی طرف سے منی لانڈرنگ کا کیس بھی چل رہا تھا، جو مالی لین دین پر مبنی تھا۔ اس کیس میں بھی دونوں کو پہلے ضمانت مل چکی ہے۔ سماعت کے دوران این آئی اے نے ضمانت کی مخالفت کی اور کہا کہ شاہ کے خلاف مضبوط ثبوت موجود ہیں، لیکن اس نے ان کی طویل حراست اور مقدمے میں تاخیر سے انکار نہیں کیا۔
آخر میں عدالت نے کہا کہ مقدمے میں تاخیر اور طویل حراست کی وجہ سے ضمانت دینا مناسب ہے، اور کیس کے اصل میرٹ پر کوئی رائے نہیں دی گئی۔ شاہ کی رہائی ضمانتی مچلکے جمع کرانے اور عدالت کی تمام شرائط ماننے کے بعد ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں:
میرواعظ اور فاروق عبداللہ نے شبیر شاہ کی ضمانت کا خیرمقدم کیا
شبیر شاہ کی ضمانت خطے میں اعتماد سازی اور بہتر ماحول کی جانب ایک مثبت قدم: میاں الطاف لاروی