جموں و کشمیر میں لیلۃ القدر کے روح پرور اجتماعات، درگاہ حضرت بل میں سب سے بڑا اجتماع
مرکزی جامع مسجد سرینگر میں لیلۃ القدر کی اجتماعی شب خوانی کی اجازت نہیں دی گئی اور جامع مسجد کو مقفل رکھا گیا۔
Published : March 17, 2026 at 7:06 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی لیلۃ القدرانتہائی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ جہاں ہزاروں عقدت مندوں نے مساجد اور درگاہوں کا رخ کیا اور رات بھر نماز، تلاوت قرآن، درود و ازکار اور دعاؤں میں مشغول رہے۔
اس حوالے سے سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا جہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند رات بھر خصوصی عبادات، قرآن کی تلاوت، نعت خوانی اور نفل نماز میں محو رہے۔ وہیں آثار شریف درگاہ حضرت بل سمیت وادی کی دیگر خانقاہوں اور مساجد میں بھی بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس دوران فرزندان توحید نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کی، نیز وادی کشمیر کے امن وامان، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لئے بھی خاص دعائیں مانگی گئیں۔
وہیں مرکزی جامع مسجد سرینگر میں لیلۃ القدر کی اجتماعی شب خوانی کی اجازت نہیں دی گئی اور جامع مسجد کو مقفل رکھا گیا۔ ایسے میں یہ ساتواں برس ہے جب جامع مسجد سرینگر میں شب قدر کی اجتماعی تقریب منعقد نہ ہوسکی۔ جب کہ میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو اپنے گھر واقع نگین سرینگر میں نظر بند رکھا گیا۔ اس دوران میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ سب سے مقدس رات لیلۃ القدر کے موقعے پر جب مساجد میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کے لیے دعائیں اور مناجات کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ مرکزی جامع مسجد سرینگر کو ایک مرتبہ پھر نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔
متعلقہ خبر: شب قدر کے موقع پرمرکزی جامع مسجد بند، میر واعظ گھر پر نظر بند
درگارہ حضرت بل کے علاوہ وادی کی دیگر مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب خوانی کی روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ اسی طرح کے پر رونق اور روح پرور اجتماعات آثار شریف پنجورہ شوپیاں، اہم شریف بانڈی پورہ، جناب صاحب صورہ، آثار شریف شہری کلاش پورہ میں منعقد ہوئے۔ جہاں علمائے کرام واعظ و خطیب اور ائمہ مساجد نے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔
ادھر درگاہ حضرت بل میں شب قدر کی تقریب کے موقعے پر ضلع انتظامیہ سرینگر نے مختلف سرکاری اداروں اور چند رضاکارانہ انجمنوں کے اشتراک سے زائرین کو ہر ممکن سہولت بہم رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ شہر و دیہات سے درگاہ حضرت بل آنے والے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے ٹریفک کے معقول انتظامات بھی کیے گئے تھے۔
قابل ذکر ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ہزار مہینے کے تراسی برس چار ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری گویا اس نے تراسی برس چار ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔
مزید پڑھیں:
شب قدر کی فضیلت، علامات، اس کے اعمال اور پانے کا طریقہ
شب قدر کی علامات اور نشانیاں احادیث کی روشنی میں
ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، اعتکاف اور طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش
شب قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہاں پڑھیں مکمل تفصیلات