شب برات کی مناسبت سے جموں وکشمیر میں تقریبات کا اہتمام
جامع مسجد سرینگر میں شب برات کے موقع پر اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 4, 2026 at 3:54 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): شب برات کی مناسبت سے وادی کشمیر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں جہاں دورد و اذکار اور ختمات المعظمات کی پر رونق مجالس منعقد ہوئیں، وہیں وعظ و تبلیغ کی بابرکت محفلیں بھی آراستہ کی گئیں۔ اس موقع پر علمائے کرام نے شب برات کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی جبکہ عالم انسانیت اور خاص کر جموں و کشمیر کے امن وامان کی خاطر خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔
سرینگر جامع مسجد میں گرچہ انتظامیہ نے اجتماع کی اجازت نہیں دی اور میرواعظ کشمیر کو خانہ نظر بند رکھا گیا وہیں وادی میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل، سرینگر میں منعقد ہوا، جہاں پر اطراف و اکناف سے لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شب برات کی روح پرور مجالس میں شرکت کی۔
درگاہ حضرتبل میں عقیدت مند رات بھر اللہ کے حضور سربجود ہوکر عبادت و ریاضت محو رہے، جبکہ بارگاہ الٰہی میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کی بخش کے لئے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے۔ ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی، آفات و بلیات، صحت و عافیت، عالم اسلام کی سلامتی اور وادی میں دائمی امن کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔
ادھر، کوہ ماراں میں واقع زیارت شیخ مخدوم (رح) کے آستان عالیہ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں اہل ایمان شب خوانی میں محو رہے۔ اسی طرح آستان عالیہ خانیار، سرائے بالا سرینگر، آثار شریف شہری کلاشپورہ، سید یعقوب صاحب سونہ وار، خانقاہ معلی سرینگر، زیارت گاہ چرار شریف، پنجورہ شوپیاں، تجر شریف سوپور، اہم شریف بانڈی پورہ اور جناب صاحب صورہ کے ساتھ ساتھ وادی کے دیگر خانقاہیں، زیارت گاہیں اور مساجد رات بھر دوردو اذکار، ختمات المعظمات اور نعت خوانی سے گونجتی رہیں۔
البتہ انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں شب برات کی مناسبت سے کوئی تقریب منعقد نہ ہو سکی۔ جامع مسجد سرینگر میں شب برات کے اجتماع پر پابند عائد کی گئی جبکہ حکام نے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو ان کی ریائش گاہ واقع نگین، سرینگر میں نظر بند کر دیا گیا۔
