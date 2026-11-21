ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گجر بستی گلشن پورہ ترال میں پینے کے پانی کی شدید قلت، عوام پریشان
کروڑوں روپے واگذار ہونے کے باوجود گلشن پورہ ترال پیاسا ہے اور خواتین شدید سردی میں چشمے سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔
Published : November 21, 2026 at 7:50 PM IST
ترال: ایک طرف محکمہ جل شکتی ہر گھر کو نل سے جوڑنے کے دعوے کر رہا ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے سب ڈویژن ترال کے علاقے گجر بستی گلشن پورہ میں پینے کے پانی کی شدید قلت کے باعث مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ مسلسل خشک موسم اور پانی کی سطح میں کمی کے سبب پانی کی دستیابی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق پینے کا صاف پانی ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے، تاہم علاقے میں پانی کی غیر مناسب فراہمی نے عوام کی پریشانیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہیں پانی کے حصول کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، حالانکہ اس گاؤں کو ایک دہائی قبل ٹرائبل پلان کے تحت ’ماڈل ولیج‘ قرار دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کروڑوں روپے واگذار ہونے کے باوجود زمینی سطح پر کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق یہاں کی خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر ایک چشمے سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے، جو کہ موسمِ سرما کے ان ایام میں ایک نہایت کٹھن مرحلہ ہے۔ علاقے کے عوام نے محکمہ جل شکتی کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ گلشن پورہ میں پانی کی قلت کا فوری نوٹس لے کر پینے کے صاف پانی کی باقاعدہ فراہمی یقینی بنائی جائے، تاکہ شہریوں کو اس بنیادی سہولت کے لیے مزید پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔
یہ بھی پڑھیں: وزیر جنگلات محمد الطاف کالو کی جانب سے ڈی پی ایس سنگم میں شجرکاری مہم کا انعقاد، طلبہ سے درخت لگانے کی اپیل
واضح رہے کہ امسال غیر معمولی خشک سالی کے چلتے کشمیر کے کئی حصوں میں پینے کے پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے فوری و ٹھوس اقدامات وقت کا اہم تقاضا ہیں۔