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اننت ناگ میں، سی ڈی پی او افسران کی شدید قلت، آٹھ میں سے چھ بلاکس خالی، کام کاج متاثر
پوشن جےکے کے مشن ڈائریکٹر کے تحت، CDPO کو اپنے متعلقہ بلاکس میں بچوں کی غذائیت،زچہ وبچہ کی نگہداش ذمہ داریاں انجام دینا ہوتی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 25, 2026 at 2:17 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بچوں کی فلاح و بہبود، غذائیت اور زچہ و بچہ سے متعلق مختلف سرکاری اسکیموں کے نفاذ اور نگرانی کا نظام افسران کی شدید قلت کے باعث متاثر ہونے لگا ہے۔ ضلع میں مجموعی طور پر آٹھ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ (سی ڈی پی) بلاکس قائم ہیں، تاہم اس وقت صرف دو بلاکس میں ہی باقاعدہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ افسران (CDPOs) تعینات ہیں، جبکہ چھ بلاکس میں یہ اہم عہدے خالی پڑے ہیں۔
پوشن ،جے کے، کے مشن ڈائریکٹر کے تحت ،سی ڈی پی اوز کو اپنے متعلقہ بلاکس میں بچوں کی غذائیت، زچہ و بچہ کی نگہداشت، بچوں کی فلاح و بہبود اور آنگن واڑی مراکز کی نگرانی سمیت مختلف اہم ذمہ داریاں انجام دینا ہوتی ہیں۔ ان افسران کی جانب سے فیلڈ سطح پر جاری اسکیموں کی نگرانی، آنگن واڑی مراکز کے کام کاج کا جائزہ اور عوامی شکایات کے ازالے میں بھی اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق قاضی گنڈ میں تعینات فریدہ اختر اور بجبہاڑہ میں تعینات نثارہ دیوا اس وقت ضلع میں خدمات انجام دینے والی دو باقاعدہ CDPOs ہیں، جنہیں اپنے بنیادی فرائض کے علاوہ دیگر خالی بلاکس کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ فریدہ اختر کے پاس قاضی گنڈ کے علاوہ اضافی ذمہ داریاں جبکہ نثارہ دیوا بھی بجبہاڑہ کے ساتھ دیگر بلاکس کا کام دیکھ رہی ہیں، جس سے محدود افرادی قوت پر کام کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔
محکمہ سے وابستہ ایک افسر کا کہنا ہے کہ متعدد بلاکس کی اضافی ذمہ داریاں ایک ہی افسر کے پاس ہونے سے انتظامی امور کی نگرانی، فیلڈ وزٹس، شکایات کے بروقت ازالے اور مختلف فلاحی پروگراموں کی مانیٹرنگ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب آنگن واڑی مراکز کے ذریعے بچوں اور خواتین کو غذائیت اور دیگر بنیادی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، انتظامی سطح پر افسران کی کمی کو اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔
مقامی اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی ارکان نے انتظامیہ اور متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام خالی ،سی ڈی پی او، عہدوں پر مستقل بنیادوں پر افسران تعینات کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ باقاعدہ افسران کی تعیناتی سے نہ صرف موجودہ افسران پر اضافی ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوگا بلکہ آنگن واڑی مراکز اور بچوں و خواتین سے متعلق فلاحی و غذائی اسکیموں کی مؤثر نگرانی بھی یقینی بنائی جا سکے گی۔