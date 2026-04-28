جموں میں شدید گرمی کی لہر، جمبوں زو میں جانوروں کو بچانے کے لیے خصوصی انتظامات
ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ محمد اشرف گنائی نے جمبوں زو پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔
Published : April 28, 2026 at 9:56 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے خطہ جموں میں جاری شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر جہاں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہیں جمبوں زو انتظامیہ نے جانوروں کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں.
ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ محمد اشرف گنائی نے جمبوں زو پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ جموں شہر کے مضافاتی علاقے نگروٹا کے خانپور میں واقع جمبوں زو تقریباً 162 ہیکٹر (3200 کنال) رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں جانوروں کی سہولت کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔
شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 39.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے تقریباً 3 ڈگری زیادہ ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 22 سے 23.3 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ اس جمبوں زو میں ریچھوں اور شیروں کے باڑوں کے باہر واٹر کولرز نصب کیے گئے ہیں، جبکہ پورے زو میں اسپرنکلرز کا نظام فعال کیا گیا ہے تاکہ جانوروں اور پرندوں کو ٹھنڈک فراہم کی جا سکے۔
سبزی خور جانوروں کے لیے تربوز اور کھیرے جیسی فائبر سے بھرپور غذا فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گوشت خور جانوروں کے لیے پانی میں گلوکوز شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ گرمی کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔
وائلڈ لائف وارڈن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ شیروں، ریچھوں اور دیگر جانوروں کے لیے شیڈز میں کولنگ کا مناسب انتظام کیا گیا ہے اور اضافی سایہ فراہم کرنے کے لیے کپاس کے خیمے نصب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہانے، تیرنے اور پینے کے لیے وافر مقدار میں پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ زو عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ شدید گرمی کے اوقات میں جانوروں کی حالت پر کڑی نظر رکھیں اور کسی بھی غیر معمولی رویے یا تکلیف کی صورت میں فوری رپورٹ کریں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں، کٹھوعہ، سانبہ، ریاسی اور ادھم پور اضلاع میں گرم اور خشک موسم برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ بعض مقامات پر ہیٹ ویو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ دوپہر کے اوقات میں دھوپ سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ وائلڈ لائف اوارڈن نے بتایا کہ آنے والے مہینوں میں جمبوں زو میں مزید جانور شامل کیے جائیں گے اور سیاحوں کی سہولیات میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ جموں زو میں چینئی کے ارنگر انا زولوجیکل پارک سے دو دریائی گھوڑے (ہپوپوٹیمس) لائے گئے تھے، جو اب زو کی ایک بڑی کشش بن چکے ہیں۔ اس وقت زو میں 32 اقسام کے جانور موجود ہیں، جن میں شیر، چیتے، مگرمچھ، گھڑیال، سانپ اور ریچھ شامل ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق مستقبل میں مزید انواع شامل کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔
