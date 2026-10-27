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جل جیون مشن کے دعوے دھرے کے دھرے، کوکرناگ چری علاقے میں پینے کے پانی کی شدید قلت
اننت ناگ کے دور دراز علاقے کوکرناگ چری میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی نے مقامی آبادی کو پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔
Published : October 27, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:44 PM IST
اننت ناگ( میر اشفاق): اننت ناگ مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے جل جیون مشن کا بنیادی مقصد ہر گھر جل کے نعرے کے تحت ملک کے ہر گھر تک نل کے ذریعے صاف اور محفوظ پینے کا پانی پہنچانا ہے۔ اسی مقصد کے تحت جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور ہر گھر تک پینے کے پانی کی سہولت پہنچانے کے دعوے کیے گئے، تاہم زمینی سطح پر آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پینے کے پانی جیسی بنیادی ضرورت کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دور دراز علاقے کوکرناگ چری میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی نے مقامی آبادی کو پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں پانی کی فراہمی انتہائی غیر تسلی بخش ہے اور انہیں ہفتے میں صرف دو مرتبہ پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے اس قدر محدود فراہمی کے باعث مقامی باشندوں کو روزمرہ زندگی میں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت نے گھریلو معمولات کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ پینے، کھانا پکانے، صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری کاموں کے لیے پانی کا انتظام کرنا لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہفتے میں صرف دو مرتبہ پانی دستیاب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پانی ذخیرہ کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جبکہ ذخیرہ شدہ پانی ختم ہونے کی صورت میں انہیں مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
علاقے میں پانی کی محدود فراہمی کے دوران جب لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہاں اکثر ہجوم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق پانی حاصل کرنے کی کوشش میں لوگوں کے درمیان جھگڑے بھی معمول بنتے جا رہے ہیں۔ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے حصول کے دوران پیدا ہونے والی یہ صورتحال نہ صرف مقامی آبادی کی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے بلکہ علاقے میں پانی کی فراہمی کے نظام پر بھی سوالات اٹھاتی ہے۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب حکومت ہر گھر تک نل کے ذریعے پانی پہنچانے کے لیے جل جیون مشن پر عمل درآمد کا دعویٰ کر رہی ہے، چری جیسے دور دراز علاقوں میں پانی کی محدود فراہمی تشویش کا باعث ہے۔ لوگوں کے مطابق صاف پینے کا پانی ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے اور اس سہولت کی عدم دستیابی سے سب سے زیادہ مشکلات خواتین، بچوں اور بزرگوں کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق سیاست دان ووٹ مانگنے کے وقت ان سے بڑے وعدے کرتے ہیں ،لیکن سیاسی مفاد حاصل کرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ،نیشنل کانفرنس کے مقامی ایم ایل اے ظفر چودھری نے ووٹنگ کے دوران علاقہ میں تمام ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا تھا ،تاہم انتخابات کے بعد انہوں نے یکسر نظر انداز کیا۔
اس بارے میں جب ای ٹی وی بھارت نے ایم ایل اے ظفر چودھری سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی علاقہ کا دورہ کرکے معاملہ کا جائزہ لیں گے ،اور پینے کے پانی کے حوالہ سے درپیش مشکلات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
مقامی آبادی نے متعلقہ محکمہ جل شکتی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں پانی کی قلت کا فوری نوٹس لیا جائے اور پانی کی فراہمی کے نظام کا جائزہ لے کر اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں صرف دو مرتبہ پانی کی فراہمی کسی بھی صورت میں روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے علاقے میں پانی کی باقاعدہ اور مناسب فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
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مقامی باشندوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ جل جیون مشن کے تحت کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے چری کے ہر گھر تک صاف پینے کا پانی پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو پانی کے حصول کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے نجات مل سکے اور انہیں اس بنیادی سہولت کے لیے مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔