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بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد پہلگام کے درجنوں دیہاتوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت
متعلقہ حکام کے مطابق قدرتی آفت کے نتیجے میں پانی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔
Published : July 19, 2026 at 7:21 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) پہلگام کے آوورہ اور اس سے متصل علاقوں میں حالیہ بادل پھٹنے کے تباہ کن واقعے (کلاؤڈ برسٹ) اور اچانک آنے والے سیلاب کے کئی دن گزرنے کے باوجود پینے کے صاف پانی کا بحران بدستور برقرار ہے۔ متعدد دیہاتوں میں پانی کی فراہمی کے منصوبے مکمل طور پر بحال نہ ہونے کے باعث ہزاروں افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
قدرتی آفت کے نتیجے میں جل شکتی محکمہ کے پانی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ مختلف علاقوں میں پائپ لائنیں، انٹیک پوائنٹس اور دیگر واٹر سپلائی نظام متاثر ہوئے، جس سے درجنوں دیہات میں پینے کے پانی کی سپلائی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔
بحالی کے لیے جل شکتی محکمہ نے فوری اقدامات کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں پانی کے ٹینکروں کی تعیناتی اور مرمتی ٹیموں کو روانہ کیا، تاہم مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامات آبادی کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ کئی دیہات میں لوگ اب بھی پانی کے ٹینکروں یا عارضی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں، جب کہ متعدد خاندانوں کو صاف پانی حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق سیلاب سے گھروں، زرعی اراضی اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اب پانی کی قلت نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معمول کی زندگی کی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پینے کے صاف پانی کی مسلسل فراہمی بحال نہ ہو۔ولرہامہ صوفی پورہ کے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نالہ سے پانی حاصل کرنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ خاص کر ان کے بچے بیمار ہو گئے ہیں۔
جل شکتی محکمہ کے جونیئر انجینئر (جے ای) طارق احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد پانی سے جڑے انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیارہ واٹر سپلائی اسکیمیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، تاہم پانی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے اور وہ خود موقعے پر موجود رہ کر مرمتی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
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انہوں نے بتایا کہ انجینئروں اور فیلڈ عملہ کو متاثرہ علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ تباہ شدہ پائپ لائنوں، انٹیک اسٹرکچرز اور پانی کی فراہمی سے متعلق دیگر بنیادی ڈھانچے کی ترجیحی بنیادوں پر مرمت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ آبادی کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کے ٹینکروں کو بھی مسلسل استعمال میں لایا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی کہ تمام متاثرہ واٹر سپلائی اسکیمیں جلد از جلد مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی۔
دوسری جانب متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے ضلعی انتظامیہ اور جل شکتی محکمہ سے مطالبہ کیا کہ بحالی کے کام میں مزید تیزی لائی جائے، پانی کے ٹینکروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور جب تک واٹر سپلائی اسکیمیں مکمل طور پر بحال نہیں ہوتیں، تب تک صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
آوورہ اور متصل دیہاتوں میں پینے کے پانی کی قلت اس وقت کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں کا ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوامی بنیادی سہولیات، بالخصوص پینے کے پانی کی فراہمی، کی جلد از جلد مکمل بحالی نہایت ضروری ہے۔
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