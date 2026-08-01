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شدید بارش کے بعد کوکرناگ کے سونابراری علاقے میں متعدد درخت مکان پر آ گرے
زمین کےدھنسنے کے نتیجے میں دو بڑے درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور زور دار آواز کے ساتھ مکان کی چھت پر آ گرے۔
Published : August 1, 2026 at 7:40 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ کے سونابراری چوپان محلہ میں ہفتہ کی صبح شدید بارش کے بعد ایک بڑا حادثہ اُس وقت ٹل گیا جب متعدد بڑے درخت اچانک جڑ سے اکھڑ کر ایک رہائشی مکان پر آ گرے۔ اس واقعے میں مکان کو کافی نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اطلاعات کے مطابق مقامی رہائشی ارشاد احمد وانی کے مکان سے گزرنے والی پانی کی پائپ لائن آج صبح اچانک پھٹ گئی، جس کے باعث مسلسل پانی بہنے سے زمین کمزور ہو گئی۔ زمین کے دھنسنے کے نتیجے میں دو بڑے درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور زور دار آواز کے ساتھ مکان کی چھت پر آ گرے۔
درخت گرنے سے مکان کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں اچانک سیلابی کیفیت بھی پیدا ہو گئی، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت اہل خانہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑا انسانی سانحہ ٹل گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت گھر میں افراد موجود ہوتے تو یہ واقعہ سنگین جانی نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔
مقامی لوگوں نے متعلقہ محکموں اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندان کو فوری طور مالی امداد فراہم کی جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں پانی کی خراب پائپ لائن کی فوری مرمت کی جائے، کمزور درختوں اور خطرناک مقامات کا سروے کیا جائے اور ایسے مؤثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کے حادثات سے بچا جا سکے۔ وہیں موقع کا جائزہ لینے کے لئے محکمہ مال اور محکمہ جل شکتی کے افسران جائے وقوعہ پر پہنچ کر نقصان کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔
شدید بارشوں کے باعث وادی کے مختلف علاقوں میں زمین کھسکنے، درخت گرنے اور پانی جمع ہونے جیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر شہریوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ کریں۔