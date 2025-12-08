آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ
جموں وکشمیر کے سرینگر میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں آگ لگ گئی، بڑے پیمانے پرمالی نقصان کا اندیشہ ہے۔
Published : December 8, 2025 at 5:04 PM IST
سری نگر: جموں وکشمیر کے سرینگر کے منور آباد علاقے میں گزشتہ شب اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ اور کم از کم بارہ دکانوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کردیا۔ آگ کی یہ واردات رات تقریباً ساڑھے دس بجے پیش آئی، جب مقامی لوگوں نے عمارت سے دھوئے کو اٹھتے دیکھا تو فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دی۔ تفصیلات کے مطابق فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی متعدد ٹیمیں جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہوئیں، اور مجموعی طور پر بارہ فائر ٹینڈروں کی مدد سے کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سعد زبیر نے کہا شعلوں نے چند ہی منٹوں میں پورے کمپلیکس کو گھیر لیا، جبکہ دوکان مالکان بے بسی سے اپنی محنت کی کمائی کو جلتا دیکھتے رہے۔ مقامی لوگوں نے بھی فائر سروسز کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر شدید آگ کی شدت نے ابتدائی کوششوں کو ناکام بنادیا۔
اگرچہ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم مالی نقصان بڑا بتایا جارہا ہے۔ فائر سروسز کے اہلکاروں کے مطابق ابتدائی اندازوں کے تحت لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوا ہے۔ آگ کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی، البتہ حکام نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کا عمل شروع کردیا گیا ہے۔
مقامی تاجر برادری نے اس افسوسناک واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے متاثرین کی فوریچ کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر میں خشک موسم اور بڑھتی سردی کے پیشِ نظر اس طرح کے واقعات پر کنٹرول اور احتیاطی تدابیر کو انتہائی ضروری قرار دیا جارہا ہے۔