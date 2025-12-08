ETV Bharat / jammu-and-kashmir

آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ

جموں وکشمیر کے سرینگر میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں آگ لگ گئی، بڑے پیمانے پرمالی نقصان کا اندیشہ ہے۔

آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ
آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سری نگر: جموں وکشمیر کے سرینگر کے منور آباد علاقے میں گزشتہ شب اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ اور کم از کم بارہ دکانوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کردیا۔ آگ کی یہ واردات رات تقریباً ساڑھے دس بجے پیش آئی، جب مقامی لوگوں نے عمارت سے دھوئے کو اٹھتے دیکھا تو فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دی۔ تفصیلات کے مطابق فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی متعدد ٹیمیں جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہوئیں، اور مجموعی طور پر بارہ فائر ٹینڈروں کی مدد سے کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔

آگ متاثرین کا فوری بازآبادکاری کا مطالبہ (ETV BHARAT)

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سعد زبیر نے کہا شعلوں نے چند ہی منٹوں میں پورے کمپلیکس کو گھیر لیا، جبکہ دوکان مالکان بے بسی سے اپنی محنت کی کمائی کو جلتا دیکھتے رہے۔ مقامی لوگوں نے بھی فائر سروسز کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر شدید آگ کی شدت نے ابتدائی کوششوں کو ناکام بنادیا۔

اگرچہ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم مالی نقصان بڑا بتایا جارہا ہے۔ فائر سروسز کے اہلکاروں کے مطابق ابتدائی اندازوں کے تحت لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوا ہے۔ آگ کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی، البتہ حکام نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کا عمل شروع کردیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:سرینگر کے جے وی سی اسپتال میں آتشزدگی، او پی ڈی عمارت کو پہنچا نقصان


مقامی تاجر برادری نے اس افسوسناک واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے متاثرین کی فوریچ کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر میں خشک موسم اور بڑھتی سردی کے پیشِ نظر اس طرح کے واقعات پر کنٹرول اور احتیاطی تدابیر کو انتہائی ضروری قرار دیا جارہا ہے۔

TAGGED:

MASSIVE FIRE BROKE OUT
مینوفیکچرنگ یونٹ میں آگ لگ گئی
FIRE THAT BROKE OUT IN MUNAWARABAD
SEVERAL UNITS WERE GUTTED IN A FIRE
MANUFACTURING UNIT BURNED DOWN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.