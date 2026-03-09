ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"بادام واری "کو سال بھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیےاٹھائے گئے ہیں کئی اقدامات :ڈائریکٹر پھول بانی
جموں وکشمیر کے سرینگر میں بادام واری کو مزید دلکش بنانے اور سیاحوں کی توجہ مبزول کروانے کیلئے کئی اہم اقدامات کئے گئے ہیں۔
Published : March 9, 2026 at 5:39 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): وادی کشمیر میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ جہاں شہراہ آفاق ڈل جھیل کے کنارے پر واقع باغ گل لالہ مارچ کے آخر میں سیاحوں کے لیے کھولا جارہا ہے وہیں سرینگر کے رعناواری علاقے میں واقع تاریخی بادام واری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
تاریخی ہاری بربت کے قلع کے دامن میں واقع بادام واری میں اس وقت بادام کے شگوفوں نے ہر طرف سفید اور گلابی رنگ بکھیر دیا ہے۔ بادام واری کو سال بھر سیاحوں کا توجہ مرکز بنانے کے لیے کئی نئ چیزیں متعارف کی گئی ہیں جبکہ "آلمنڈ بلوم فیسٹیول" کو پر کشش بنانے کی کیلئے بھی کئی نئے پروگرام مذید رنگت بھر ہیں۔
بادام واری کو مزید جاذب نظر بنانے،بہار سے موسم خزاں تک سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور تیاریوں سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے محکمہ پھول بانی کشمیر متھورہ معصوم سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ تاریخ بادام واری موسم بہار میں بادام کے شگوفوں کی سفید اور گلابی رنگنت سے کشمیر میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ تاہم اس مرتبہ سیاحوں کو نہ صرف بہار میں بادام کے شگوفے دیکھنے کو ملے گے، بلکہ بہار کے مختلف رنگوں کے پھولوں کی رنگت اور خوشبو سے بھی وہ لطف اندوز ہوسکتے ہیں ان مختلف قسم اور رنگ برنگے پھولوں میں ٹیولپ بھی شامل ہیں۔
ڈائریکٹر پھول بانی نے کہا کہ بادام کے شگوفوں کے بعد یہاں سیاحوں کو مختلف پھولوں کا نظارہ بھی ملے گا اور ایسے میں باغ بہار کے علاوہ اب دیگر موسموں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بننے جارہا ہے، جس کے لےلئے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اس اہم پیش رفت کے تحت بادام واری میں ایک لیونڈر پارک کو متعارف کیا گیا ۔جس میں تقریباً 40 ہزار کے لیونڈر لگائے گئے ہیں جو کہ مئی کے مہینے میں پھولوں سے بھرے ہوں گے۔
انہوں نے کہا لیونڈر کے بلب موسم سرما سے پہلے یہاں لگائے گئے ہیں۔ ایسے میں توقع ہے کہ بہار کے بعد مئی میں مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کو بادام واری میں بہت کچھ نیا مشاہدہ کرنےکو ملے گا۔ اس کے لیے علاوہ باغ میں مذید 3 سو کے قریب نئے بادام کے درخت لگائے ہیں کیونکہ باغ میں کئی بادام کے درخت پرانے ہو چکے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ برس بھی بادام کے درخت لگائے گئے تھے۔ تاہم امسال اس میں مزید اضافہ کیا گیا اور باغ میں جہاں جہاں جگہ موجود تھی وہاں پر نئے درخت لگانے کا کام عمل میں لایاگیا ہے۔
تاکہ بادام واری کی اپنی تاریخی اہمیت برقرار رہے اور لوگوں کو بادام کے شگوفوں کے ان پُر مسرت فضاؤں کے بیچ فرصت کے چند لمحات گزارنے میں سکون میسر ہو سکیں۔
ڈائریکٹر پھول بانی کشمیر متھورہ معصوم نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں میں وزیر اعلی عمر عبداللہ"آلمنڈ بلوم فیسٹیول" کا باضابط طور افتتاح کرے گے ایسے میں سالانہ میلے کے حوالے سے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس مرتبہ فیسٹول میں نمائش کا سیاحوں کو نئی چیزیں مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ جس میں محکمہ پھول بانی کے اپنے اسٹالز کے علاوہ محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کے اسٹالز میں قائم ہوں گے۔ فیسٹیول کے دوران آنے والے سیاحوں کو کشمیری کلچرل ،آرٹ اور فن کا مشاہدہ کرنے کا بھی بھر پور موقع فراہم ہوگا۔ جبکہ اس مرتبہ فوٹو گرافی،آرٹ اور مصوری کے مقابلے بھی نمائش کا حصہ رہیں گے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ توقع کی جارہی ہے کہ اس سال سیاحوں کی خاصی تعداد بادام واری کا رخ کرے گی اور نہ صرف ان شگوفو بلکہ بہار سے موسم خزاں تک برابر باغ میں ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو کہ سیاحوں کے لیے متعارف کی گئی ہیں۔
واضح رہے بادام واری کو سال 2008 میں جموں وکشمیر بینک نے بحال کرکے تفریح گاہ بنا لیا تھا۔ 2008 سے قبل جہاں سیاح مئی میں یہاں کا رخ کرنا شروع کرتے تھے وہیں اب بادام واری اور باغ گل لالہ کی بدولت سیاح مارچ کے مہینے سے ہی کشمیر وارد ہوتے ہیں۔