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جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے شیو مارکیٹ میں ہولناک آگ، متعدد دکانیں خاکستر
جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے شیو مارکیٹ میں لگی اس آگ میں تقریباً چالیس دکانیں خاکستر ہو گئیں۔
By ANI
Published : October 26, 2026 at 6:56 AM IST
جموں: پیر کی ابتدائی ساعات میں جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے واقع شیو مارکیٹ میں ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ بی جے پی کے ایم ایل اے وکرم رندھاوا نے بتایا کہ آگ مبینہ طور پر ایک دکان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور تیزی سے مارکیٹ کی قریبی دکانوں میں پھیل گئی۔
یہ بازار ایک بڑا تجارتی مرکز ہے۔ اس مارکیٹ میں خشک میوہ جات اور کمبل بیچنے والی دکانوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ہوٹل اور ڈھابے بھی موجود ہیں۔
رندھاوا نے اندازہ ظاہر کیا کہ اس آتشزدگی میں تقریباً 35 سے 40 دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ رندھاوا کے مطابق "آگ ایک دکان میں شارٹ سرکٹ سے شروع ہوئی اور تیزی سے پھیلتے ہوئے آس پاس کی دکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ جب تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچیں، پوری مارکیٹ شعلوں کی نذر ہو چکی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق لگ بھگ 35 سے 40 دکانیں پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ نقصان کے اصل اور مکمل حجم کا اندازہ صورت حال پر پوری طرح قابو پانے کے بعد ہی لگایا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ "جب تک صورت حال مکمل طور پر قابو میں نہیں آ جاتی، ہم نقصان کے پورے پیمانے کا تعین نہیں کر سکیں گے۔"
رندھاوا کا کہنا تھا کہ دکاندار انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور ڈپٹی کمشنر، ایس پی ساؤتھ، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ان کی ٹیمیں موقعے پر موجود ہیں۔ سول سوسائٹی کے ارکان بھی امداد فراہم کر رہے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ "دکاندار انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں؛ ڈپٹی کمشنر یہاں موجود ہیں، اسی طرح سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ساؤتھ، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ان کی پوری ٹیم بھی یہاں ہے۔ سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔"
ایم ایل اے نے اس واقعے سے ہونے والے نقصان کو انتہائی بڑے پیمانے پر قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاوضے کے معاملے پر انتظامیہ کے ساتھ بعد میں بات چیت کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ "چونکہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے ہم معاوضے کے بارے میں انتظامیہ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے..."
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